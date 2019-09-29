Джуліані оприлюднив частину переписки з Волкером

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Неділя, 29 вересня 2019, 23:01

Адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані оприлюднив частину своєї переписки зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, яка свідчить, що Волкер сконтактував Джуліані з помічником президента України Андрієм Єрмаком.

Джерело: інтерв’ю Джуліані каналу Fox News, повідомляє "Голос Америки"

 
скріншот з сайту "Голос Америки"

Деталі: Згідно з оприлюдненою частиною переписки, у повідомленні від 19 липня Волкер пише: "Пане мере, приємно було поснідати сьогодні вранці. Як ми обговорили, зв’язую Вас з Андрієм Єрмаком, який дуже близький до президента Зеленського…"

Згідно з іншим текстовим повідомленням, Волкер запропонував Джуліані проконсультувати його про Зеленського та динаміку російсько-українських відносин. Джуліані наполягає, що він діяв від імені Держдепартаменту США.

Джуліані сказав в інтерв’ю, що Держсекретарю Майку Помпео, якого Конгрес зобов’язав надати документи у цій справі, нема про що хвилюватися, оскільки його підлеглі "не зробили нічого поганого".

Він додав, що Помпео знав про його спілкування з Волкером. Джуліані також сказав, що йому "дуже прикро" через те, що сталося з Волкером та відкинув припущення, що саме Волкер може бути автором скарги, поданій в рамках програми захисту для викривачів корупції.

Передісторія:

  • 27 вересня спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив держсекретарю Майклу Помпео, що йде з посади
  • За даними американських ЗМІ, очікується що Волкер буде допитаний наступного тижня у зв’язку з розслідуванням імпічменту президента США Дональда Трампа Палатою представників.
  • CNN підкреслював, що Волкер став одним із ключових гравців у скандалі щодо Джо Байдена. За інформацією телеканалу, саме спецпредставник Держдепу допоміг організувати зустріч адвоката Трампа Рудольфа Джуліані та помічника Зеленського Андрія Єрмака. 
  • За повідомленням ЗМІ, адвокат президента США Рудольф Джуліані мав декілька телефонних розмов та зустрічей із помічником президента України Андрієм Єрмаком.
  • Розмови стосувались, зокрема, ролі сина Джо Байдена в українській газовій компанії та можливого розслідування щодо нього. 
  • Тоді ж Джуліані запевняв співрозмовника, що спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер знає про його контакти з українською стороною.
  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
  • З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
  • Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск.  "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.

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Теми: США


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