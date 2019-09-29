Джуліані оприлюднив частину переписки з Волкером

Адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані оприлюднив частину своєї переписки зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, яка свідчить, що Волкер сконтактував Джуліані з помічником президента України Андрієм Єрмаком.

Джерело: інтерв’ю Джуліані каналу Fox News, повідомляє "Голос Америки"

скріншот з сайту "Голос Америки"

Деталі: Згідно з оприлюдненою частиною переписки, у повідомленні від 19 липня Волкер пише: "Пане мере, приємно було поснідати сьогодні вранці. Як ми обговорили, зв’язую Вас з Андрієм Єрмаком, який дуже близький до президента Зеленського…"

Згідно з іншим текстовим повідомленням, Волкер запропонував Джуліані проконсультувати його про Зеленського та динаміку російсько-українських відносин. Джуліані наполягає, що він діяв від імені Держдепартаменту США.

Джуліані сказав в інтерв’ю, що Держсекретарю Майку Помпео, якого Конгрес зобов’язав надати документи у цій справі, нема про що хвилюватися, оскільки його підлеглі "не зробили нічого поганого".

Він додав, що Помпео знав про його спілкування з Волкером. Джуліані також сказав, що йому "дуже прикро" через те, що сталося з Волкером та відкинув припущення, що саме Волкер може бути автором скарги, поданій в рамках програми захисту для викривачів корупції.

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