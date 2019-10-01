"Показати оригінал": як сприйняли узгодження "Штайнмаєра" Зеленським

Узгодження тексту так званої "формули Штайнмаєра" президентом Володимиром Зеленським розкритикували у фракціях "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина".

Також із критикою заяви Зеленського виступили екс-представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний та екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Екс-президент Петро Порошенко: Ніякої формули Штайнмаєра як складової Мінських угод не існує. Ви там про неї не знайдете жодної згадки.

Сьогодні формулою Штайнмаєра називається формула Путіна, який кардинально змінює послідовність дій, які були передбачені Мінськими угодами.

Відкидає дорожню карту Мінських угод, яка була запропонована спільною позицією України, Німеччини і Франції в Нормандському форматі".

Роман Безсмертний: "Це шлях до війни, а не до миру. Суспільство має побачити оригінал цього документу.

Україна пішла за сценарієм Кремля. Не йдеться про вирішення безпекового блоку, а йдеться про вибори, тобто про легітимізацію сьогоднішньої влади на окупованій території.

Якщо вибори будуть проведені, ми отримаємо ще одне Придністров‘я".

Павло Клімкін: Вільні і чесні вибори – це не тільки відсутність російських військ і техніки на окупованому Донбасі. Це також повне роззброєння і забезпечення безпеки. Питання – ким, як та коли?

Формула Штайнмаєра не має жодного сенсу без того, щоб вона була вмонтована в план дій, тобто дорожню карту. Вона також не має жодного сенсу без відповідей на згадані вище питання.

Фракція "Голос" висунула вимогу скликати закрите засідання парламенту за участю Зеленського.

Дослівно: "Президент повинен пояснити: який документ підписано в Мінську і на які поступки він готовий піти.

З наявної інформації неможливо зрозуміти: хто і яких домовленостей досягнув з країною-агресором під виглядом реалізації неіснуючої "формули Штайнмаєра".

Голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко: "Ми звертаємося до президента з проханням терміново зібрати лідерів парламентських фракцій і детально пояснити, що підписано в Мінську та на які дії надана згода".

Цьому передувало: 1 жовтня на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську домовились про розведення сил у Петрівському та Золотому.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, чому не слід її боятися.

Тепер, за його словами, "формула Штайнмаєра" має бути імплементована в новий закон про особливий статус Донбасу.

Одразу після брифінгу Зеленського націоналісти заявили про державну зраду та "безстрокову акцію проти капітуляції".

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