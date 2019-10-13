У Асамблеї НАТО порушили питання про приєднання Північної Македонії
На щорічній Парламентській Асамблеї НАТО член парламенту Литви Аушріне Армонайте заявила, що вступ Північної Македонії до Альянсу може зменшити вплив Росії на Балканах.
Джерело: Twitter ПА НАТО
Деталі: За словами Армонайте, вступ нового члена до НАТО сприятиме регіональній безпеці та може допомогти зменшити вплив Росії в регіоні Західних Балканах.
Нагадаємо:
- 12 лютого уряд Македонії офіційно повідомив про зміну назви країни на Республіка Північна Македонія.
- В обмін на відмову Македонії від старої назви та переіменування Афіни у НАТО пообіцяли зняти вето на бажання Скоп'є приєднатися до Альянсу та Європейського Союзу.
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