У Асамблеї НАТО порушили питання про приєднання Північної Македонії 

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Неділя, 13 жовтня 2019, 02:42

На щорічній Парламентській Асамблеї НАТО член парламенту Литви Аушріне Армонайте заявила, що вступ Північної Македонії до Альянсу може зменшити вплив Росії на Балканах. 

Джерело: Twitter ПА НАТО

Деталі: За словами Армонайте, вступ нового члена до НАТО сприятиме регіональній безпеці та може допомогти зменшити вплив Росії в регіоні Західних Балканах.

Нагадаємо:

  • 12 лютого уряд Македонії офіційно повідомив про зміну назви країни на Республіка Північна Македонія.
  • В обмін на відмову Македонії від старої назви та переіменування Афіни у НАТО пообіцяли зняти вето на бажання Скоп'є приєднатися до Альянсу та Європейського Союзу.

Українська правда

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Теми: Македонія НАТО


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