У Асамблеї НАТО порушили питання про приєднання Північної Македонії 

На щорічній Парламентській Асамблеї НАТО член парламенту Литви Аушріне Армонайте заявила, що вступ Північної Македонії до Альянсу може зменшити вплив Росії на Балканах.

Джерело: Twitter ПА НАТО

Деталі: За словами Армонайте, вступ нового члена до НАТО сприятиме регіональній безпеці та може допомогти зменшити вплив Росії в регіоні Західних Балканах.

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