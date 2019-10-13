В Ассамблеи НАТО подняли вопрос о присоединении Северной Македонии

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Воскресенье, 13 октября 2019, 02:42

На ежегодной Парламентской Ассамблеи НАТО член парламента Литвы Аушрине Армонайте заявила, что вступление Северной Македонии в НАТО может уменшить влияние России на Балканах.

Источник: Twitter ПА НАТО

Детали: По словам Армонайте, вступление нового члена в НАТО будет способствовать региональной безопасности и может помочь уменьшить влияние России в регионе Западных Балканах.

Напомним:

  • 12 февраля правительство Македонии официально сообщило об изменении названия страны на Республика Северная Македония.
  • В обмен на отказ Македонии от старого названия и переименование Афины в НАТО пообещали снять вето на желание Скопье присоединиться к Альянсу и Европейскому Союзу.

Украинская правда

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Темы: Македония НАТО


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