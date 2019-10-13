В Ассамблеи НАТО подняли вопрос о присоединении Северной Македонии

На ежегодной Парламентской Ассамблеи НАТО член парламента Литвы Аушрине Армонайте заявила, что вступление Северной Македонии в НАТО может уменшить влияние России на Балканах.

Источник: Twitter ПА НАТО

Детали: По словам Армонайте, вступление нового члена в НАТО будет способствовать региональной безопасности и может помочь уменьшить влияние России в регионе Западных Балканах.

Напомним: