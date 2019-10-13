ООС: 7 обстрілів, без втрат

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Неділя, 13 жовтня 2019, 19:59

З початку доби неділі збройні формування РФ та її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових внаслідок обстрілів немає.

Джерело: прес-центр Операції об'єднаних сил

Дослівно: "Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї".

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 6 обстрілів: тричі неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем; поблизу Світлодарська – з автоматичних станкових гранатометів; біля Золотого – з великокаліберних кулеметів; у районі Південного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з великокаліберних кулеметів обстріляв українські позиції біля Пісків.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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