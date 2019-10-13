ООС: 7 обстрелов, без потерь

С начала суток воскресенья вооруженные формирования РФ и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных в результате обстрелов нет.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Дословно: "Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов: трижды неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем; вблизи Светлодарска - из автоматических станковых гранатометов; около Золотого - из крупнокалиберных пулеметов; в районе Южного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из крупнокалиберных пулеметов обстрелял украинские позиции около Песков.