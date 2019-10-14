Адміністрація Трампа планує ввести санкції проти Туреччини на цьому тижні
Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір застосувати економічні санкції проти Туреччини за вторгнення до північної Сирії вже на цьому тижні.
Джерело: Reuters
Деталі: Анонімні джерела із Білого дому заявили, що застосування американських військових для стримування наступу Анкари проти сирійських курдів ніколи не розглядалося як потенційний варіант протидії Туреччині. Натомість економічні санкції все ще залишаються вагомим важелем впливу.
Також американський чиновник, на правах анонімності, заявив, що санкції розробляється на всіх рівнях уряду.
Передісторія:
- 8 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розпочав військову операцію проти курдських сил YPG (належать до SDF), що їх Туреччина вважає терористами.
- Напад розпочався після того, як Трамп оголосив про припинення підтримки курдів.
- Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США мають три варіанти, як реагувати на вторгнення Туреччини до Сирії.
- Дональд Трамп підпише указ, яким наділить Міністерство фінансів США повноваженнями вводити санкції проти Туреччини за порушення прав людини в Сирії або за дії, що ведуть до дестабілізації ситуації в країні.
- США мають намір евакуювати всіх американських військових із північної частини Сирії через турецький наступ у регіоні.
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