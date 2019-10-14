Адміністрація Трампа планує ввести санкції проти Туреччини на цьому тижні

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір застосувати економічні санкції проти Туреччини за вторгнення до північної Сирії вже на цьому тижні.

Джерело: Reuters

Деталі: Анонімні джерела із Білого дому заявили, що застосування американських військових для стримування наступу Анкари проти сирійських курдів ніколи не розглядалося як потенційний варіант протидії Туреччині. Натомість економічні санкції все ще залишаються вагомим важелем впливу.

Також американський чиновник, на правах анонімності, заявив, що санкції розробляється на всіх рівнях уряду.

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