Администрация Трампа планирует ввести санкции против Турции на этой неделе
116 просмотров
Понедельник, 14 октября 2019, 04:55
Администрация президента США Дональда Трампа намерена применить экономические санкции против Турции за вторжение на север Сирии уже на этой неделе.
Источник: Reuters
Детали: Анонимные источники с Белого дома заявили, что применение американских военных для сдерживания наступления Анкары против сирийских курдов никогда не рассматривалось как потенциальный вариант противодействия Турции. Вместе с тем, экономические санкции все еще остаются весомым рычагом влияния.
Также американский чиновник, на правах анонимности, заявил, что санкции разрабатывается на всех уровнях правительства.
Предыстория:
- 8 октября президент Турции Реджеп Эрдоган начал военную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF), которые Турция считает террористами.
- Атака началась после того, как Трамп объявил о прекращении поддержки курдов.
- Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у США есть три варианта, как реагировать на вторжение Турции в Сирию.
- Дональд Трамп подпишет указ, которым наделит Министерство финансов США полномочиями вводить санкции против Турции за нарушение прав человека в Сирии или за действия, ведущие к дестабилизации ситуации в стране.
- США намерены эвакуировать всех оставшихся американских военных из северной части Сирии из-за продолжающегося турецкого наступления в регионе.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua