Администрация Трампа планирует ввести санкции против Турции на этой неделе

Администрация президента США Дональда Трампа намерена применить экономические санкции против Турции за вторжение на север Сирии уже на этой неделе.

Источник: Reuters

Детали: Анонимные источники с Белого дома заявили, что применение американских военных для сдерживания наступления Анкары против сирийских курдов никогда не рассматривалось как потенциальный вариант противодействия Турции. Вместе с тем, экономические санкции все еще остаются весомым рычагом влияния.

Также американский чиновник, на правах анонимности, заявил, что санкции разрабатывается на всех уровнях правительства.

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