Администрация Трампа планирует ввести санкции против Турции на этой неделе

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Понедельник, 14 октября 2019, 04:55

Администрация президента США Дональда Трампа намерена применить экономические санкции против Турции за вторжение на север Сирии уже на этой неделе.

Источник: Reuters

Детали: Анонимные источники с Белого дома заявили, что применение американских военных для сдерживания наступления Анкары против сирийских курдов никогда не рассматривалось как потенциальный вариант противодействия Турции. Вместе с тем, экономические санкции все еще остаются весомым рычагом влияния.

Также американский чиновник, на правах анонимности, заявил, что санкции разрабатывается на всех уровнях правительства.

Предыстория:

  • 8 октября президент Турции Реджеп Эрдоган начал военную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF), которые Турция считает террористами.
  • Атака началась после того, как Трамп объявил о прекращении поддержки курдов.
  • Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у США есть три варианта, как реагировать на вторжение Турции в Сирию.
  • Дональд Трамп подпишет указ, которым наделит Министерство финансов США полномочиями вводить санкции против Турции за нарушение прав человека в Сирии или за действия, ведущие к дестабилизации ситуации в стране.
  • США намерены эвакуировать всех оставшихся американских военных из северной части Сирии из-за продолжающегося турецкого наступления в регионе.

Украинская правда

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Темы: Турция США Сирия


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