ООС: бойовики здійснили 21 обстріл

Вогонь вівся поблизу Пісків, Водяного, Павлополя, Чермалика, Пищевика, Новолуганського, Золотого, Світлодарська, Попасної, Зайцевого, Луганського, Кримського та інших населених пунктів.

Деталі: Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

13 жовтня противник 21 раз порушив режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає.

Українська правда

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