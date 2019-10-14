ООС: боевики совершили 21 обстрел

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Понедельник, 14 октября 2019, 07:11

13 октября противник 21 раз нарушил режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет.

Источник: Facebook-страница командования ООС

Детали: Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Огонь велся вблизи Песков, Водяного, Павлополя, Чермалыка, Пищевика, Новолуганского, Золотого, Светлодарска, Попасной, Зайцевого, Луганского, Крымского и других населенных пунктов.

Напомним:

  • 12 октября боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое военных получили ранения.

Украинская правда

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Темы: Донбасс ООС Минские соглашения


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