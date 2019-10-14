У Жеваго заявили, що жодних "юридичних повідомлень" він не отримував

Екс-власник банку "Фінанси і кредит", депутат ВР III-VIII скликань Костянтин Жеваго відкидає звинувачення у скоєнні проступку, ніяких юридичних повідомлень йому вручено не було.

Джерело: заява ради директорів компанії Ferrexpo, мажоритарієм і виконавчим директором якої є Жеваго, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Дослівно: "Раду директорів було проінформовано про те, що Жеваго не було вручено ніяких юридичних повідомлень", - йдеться у документі, оприлюдненому на Лондонській фондовій біржі 14 жовтня.

Також наголошується, що рада директорів "уважно стежить за ситуацією і буде здійснювати будь-які дії, необхідні в інтересах усіх акціонерів і компанії".

Що передувало: