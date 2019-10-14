У Жеваго заявили, что никаких "юридических уведомлений" он не получал

179 просмотров
Понедельник, 14 октября 2019, 10:06

Экс-владелец банка "Финансы и кредит", депутат ВР III-VIII созывов Константин Жеваго отвергает обвинения в совершении проступка, никаких юридических уведомлений ему вручено не было.

Источник: заявление совета директоров компании Ferrexpo, мажоритарием и исполнительным директором которой является Жеваго, сообщает Интерфакс-Украина

Дословно: "Совет директоров был проинформирован о том, что Жеваго не было вручено никаких юридических уведомлений", - отмечается в документе, обнародованном на Лондонской фондовой бирже 14 октября. 

Также отмечается, что совет директоров "внимательно следит за ситуацией и будет предпринимать любые действия, которые необходимы в интересах всех акционеров и компании".

Предыстория: 

  • Константин Жеваго был депутатом Верховной Рады 3-8 созывов, в частности от "Блока Юлии Тимошенко" (в 5-6 созывах) и как самовыдвиженец. В 2019 году баллотировался в парламент в Горишних Плавнях (150-й округ), но проиграл "слуге народа" Алексею Мовчану.
  • 27 сентября Госбюро расследований заочно вручило подозрение Жеваго, так как он не пришел на допрос.
  • 9 октября директор ГБР Роман Труба заявил,  бывшего народного депутата Константина Жеваго объявили в розыск по Украине и планируют объявить в международный розыск по производству, которое расследует ГБР.
  • Жеваго подозревают в причастности к схеме по растрате и легализации 2,5 миллиарда гривен банка "Финансы и Кредит".
  • По данным ГБР, оффшорная компания в 2007-2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках, а банк "Финансы и кредит" поручился за нее перед иностранными банками залогом в более чем 113 млн долларов. В 2015 году иностранные банки взыскали со счетов "Финансы и кредит" эти деньги. Залог они списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" объявили неплатежеспособным.
  • 11 октября в САП сообщили, что детективы НАБУ по согласованию антикоррупционных прокуроров сообщили о подозрении Жеваго относительно внесения недостоверных сведений в декларации. Расследование детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют с 2017 года.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Жеваго ГБР Антикоррупционная прокуратура


powered by lun.ua
Материалы по теме
Жеваго объявлено еще одно подозрение 11 октября 2019, 17:56
Жеваго объявили в розыск – директор ГБР 9 октября 2019, 14:48
Нацбанк выиграл суд у Жеваго на 1,5 миллиарда гривен 2 октября 2019, 17:51
Все новости
Главные новости
В День защитника движение в центре Киева перекроют: массовые акции
Арахамия предоставит СБУ данные о фактах оплаты участия в акциях против капитуляции
PiS побеждает на польских выборах, также проходят "друзья Путина" - экзит-пол
В Киеве на улице застрелили мужчину
Все новости
Фотопроект

Победители конкурса Bird Photographer of the Year 2019

Фото

Как одни и те же люди выглядели бы в разных странах. Фотошоп

здоровье

Почему стоит поддерживать форму после 40 лет

Поиск по сайту
Архив
Весь архів