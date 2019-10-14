У Жеваго заявили, что никаких "юридических уведомлений" он не получал

Экс-владелец банка "Финансы и кредит", депутат ВР III-VIII созывов Константин Жеваго отвергает обвинения в совершении проступка, никаких юридических уведомлений ему вручено не было.

Источник: заявление совета директоров компании Ferrexpo, мажоритарием и исполнительным директором которой является Жеваго, сообщает Интерфакс-Украина.

Дословно: "Совет директоров был проинформирован о том, что Жеваго не было вручено никаких юридических уведомлений", - отмечается в документе, обнародованном на Лондонской фондовой бирже 14 октября.

Также отмечается, что совет директоров "внимательно следит за ситуацией и будет предпринимать любые действия, которые необходимы в интересах всех акционеров и компании".

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