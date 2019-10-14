Акції в Києві проходять спокійно – поліція
Масові заходи у Києві проходять без порушень правопорядку.
Джерело: поліція Києва
Деталі: У поліції зазначили, що перша масова хода розпочалася від парку Тараса Шевченка, звідки близько 6000 учасників акції колоною пройшли до Адміністрації президента. Після цього громадяни спокійно розійшлися.
"Організатори заходу завчасно повідомили про маршрут слідування, тож правоохоронці супроводжували їх, забезпечуючи проходження колони. Порушень порядку не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
Дослівно: "Наразі у Києві триває ще одна акція, тож працівники столичної поліції та військовослужбовці Нацгвардії продовжують нести службу на місцях".
Нагадаємо:
- У Києві в понеділок проходить ряд акцій. Зокрема, раніше пройшов урочистий марш націоналістів з нагоди 77-ї річниці створення Української повстанської армії, акція пройшла під гаслом "Захистимо українську землю".
- Марш розпочався біля пам'ятника Тарасу Шевченку, де пройшло віче, після якого колона націоналістів рушила бульваром Шевченка в напрямку Хрещатика. Кінцевою точкою маршу стала Банкова, де розташований Офіс президента.
- В даний час триває масштабна акція "Ні капітуляції", яка також почалася від парку Шевченка і згодом прийшла на Майдан Незалежності.
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