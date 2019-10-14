Акції в Києві проходять спокійно – поліція

Масові заходи у Києві проходять без порушень правопорядку.

Джерело: поліція Києва

Деталі: У поліції зазначили, що перша масова хода розпочалася від парку Тараса Шевченка, звідки близько 6000 учасників акції колоною пройшли до Адміністрації президента. Після цього громадяни спокійно розійшлися.

"Організатори заходу завчасно повідомили про маршрут слідування, тож правоохоронці супроводжували їх, забезпечуючи проходження колони. Порушень порядку не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Дослівно: "Наразі у Києві триває ще одна акція, тож працівники столичної поліції та військовослужбовці Нацгвардії продовжують нести службу на місцях".

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