Акции в Киеве проходят спокойно – полиция
Массовые мероприятия в Киеве проходят без нарушений правопорядка.
Источник: полиция Киева
Детали: В полиции отметили, что первое массовое шествие началось от парка Тараса Шевченко, откуда около 6000 участников акции колонной прошли к Администрации президента. После этого граждане спокойно разошлись.
"Организаторы мероприятия заранее сообщили о маршруте следования, поэтому правоохранители сопровождали их, обеспечивая прохождение колонны. Нарушений порядка не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Дословно: "Сейчас в Киеве проходит еще одна акция, поэтому работники столичной полиции и военнослужащие Нацгвардии продолжают нести службу на местах".
Напомним:
- В Киеве в понедельник проходит ряд акций. В частности, ранее прошел торжественный марш националистов по случаю 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии, акция прошла под лозунгом "Защитим украинскую землю".
- Марш начался возле памятника Тарасу Шевченко, где прошло вече, после которого колонна националистов двинулась по бульвару Шевченко в направлении Крещатика. Конечной точкой марша стала Банковая, где расположен Офис президента.
- В настоящее время продолжается масштабная акция "Нет капитуляции", которая также началась в парке Шевченко, впоследствии участники пришли на Майдан Независимости.
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