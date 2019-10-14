Акции в Киеве проходят спокойно – полиция

Массовые мероприятия в Киеве проходят без нарушений правопорядка.

Источник: полиция Киева

Детали: В полиции отметили, что первое массовое шествие началось от парка Тараса Шевченко, откуда около 6000 участников акции колонной прошли к Администрации президента. После этого граждане спокойно разошлись.

"Организаторы мероприятия заранее сообщили о маршруте следования, поэтому правоохранители сопровождали их, обеспечивая прохождение колонны. Нарушений порядка не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Дословно: "Сейчас в Киеве проходит еще одна акция, поэтому работники столичной полиции и военнослужащие Нацгвардии продолжают нести службу на местах".

Напомним: