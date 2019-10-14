Акции в Киеве проходят спокойно – полиция

444 просмотра
Понедельник, 14 октября 2019, 18:04

Массовые мероприятия в Киеве проходят без нарушений правопорядка.

Источник: полиция Киева

Детали: В полиции отметили, что первое массовое шествие началось от парка Тараса Шевченко, откуда около 6000 участников акции колонной прошли к Администрации президента. После этого граждане спокойно разошлись.

"Организаторы мероприятия заранее сообщили о маршруте следования, поэтому правоохранители сопровождали их, обеспечивая прохождение колонны. Нарушений порядка не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Дословно: "Сейчас в Киеве проходит еще одна акция, поэтому работники столичной полиции и военнослужащие Нацгвардии продолжают нести службу на местах".

 

Напомним:

  • В Киеве в понедельник проходит ряд акций. В частности, ранее прошел торжественный марш националистов по случаю 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии, акция прошла под лозунгом "Защитим украинскую землю".
  • Марш начался возле памятника Тарасу Шевченко, где прошло вече, после которого колонна националистов двинулась по бульвару Шевченко в направлении Крещатика. Конечной точкой марша стала Банковая, где расположен Офис президента.
  • В настоящее время продолжается масштабная акция "Нет капитуляции", которая также началась в парке Шевченко, впоследствии участники пришли на Майдан Независимости.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: полиция акции Киев


powered by lun.ua
Материалы по теме
К расстрелу мужчины в Киеве причастна РФ – экс-нардеп Мосийчук 14 октября 2019, 00:19
В Киеве на улице застрелили мужчину 13 октября 2019, 20:39
В Киеве взорвали банкомат в отделении Приватбанка 13 октября 2019, 19:16
Все новости
Главные новости
"Нет капитуляции": колонна дошла до Майдана
Пристайко: "Нормандский саммит" в ноябре - последний шанс "Минска"
У Путина ответили Зеленскому на планы обсудить вопрос Крыма: Невозможно в каком-либо формате
Боевики обстреляли участок разведения возле Золотого - штаб
Все новости
Лайфхаки

10 креативных идей для осеннего детского творчества

еда

Что есть для улучшения настроения: 5 осенних продуктов

здоровье

Почему возникает простатит и рак простаты

Поиск по сайту
Архив
Весь архів