На Донбасі в День захисника українські військові не постраждали
З початку доби понеділка бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню, українські військові внаслідок обстрілів не постраждали.
Джерело: прес-центр ООС
Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил: тричі неподалік Новотроїцького – з автоматичного гранатомета та великокаліберних кулеметів; біля Лебединського – зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; поблизу Водяного – з озброєння БМП-1; неподалік Опитного – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції Об'єднаних сил неподалік Хутора Вільного з напрямку Золотого-5 з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
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