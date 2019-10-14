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На Донбасі в День захисника українські військові не постраждали

Понеділок, 14 жовтня 2019, 19:55

З початку доби понеділка бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню, українські військові внаслідок обстрілів не постраждали.

Джерело: прес-центр ООС

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил: тричі неподалік Новотроїцького – з автоматичного гранатомета та великокаліберних кулеметів; біля Лебединського – зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; поблизу Водяного – з озброєння БМП-1; неподалік Опитного – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції Об'єднаних сил неподалік Хутора Вільного з напрямку Золотого-5 з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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