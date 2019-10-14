На Донбассе в День защитника украинские военные не пострадали

С начала суток понедельника боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные в результате обстрелов не пострадали.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды неподалеку Новотроицкого - из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; около Лебединского - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Водяного - из вооружения БМП-1; неподалеку Опытного - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Хутора Вольного с направлению Золотого-5 из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.