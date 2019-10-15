Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп объявил о введении санкций против Турции

Вторник, 15 октября 2019, 01:52
Трамп объявил о введении санкций против Турции

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении экономических санкций. 

Источник: заявлении Трампа.

Санкции будут введены в отношении действующих и бывших турецких чиновников, а также всех, кого Вашингтон считает ответственным за "дестабилизирующие действия Анкары на северо-востоке Сирии".

Президент США также заявил, что он увеличил тарифы на импорт стали из Турции на 50 процентов и приостановил переговоры о торговле с Анкарой.

"Я полностью готов без промедления уничтожить экономику Турции, если турецкие лидеры продолжат идти по опасному и деструктивному пути", - добавил он.

Предыстория:

  • 8 октября президент Турции Реджеп Эрдоган начал военную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF), которые Турция считает террористами.
  • Атака началась после того, как Трамп объявил о прекращении поддержки курдов.
  • Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у США есть три варианта, как реагировать на вторжение Турции в Сирию.
  • Дональд Трамп подпишет указ, которым наделит Министерство финансов США полномочиями вводить санкции против Турции за нарушение прав человека в Сирии или за действия, ведущие к дестабилизации ситуации в стране.
  • США намерены эвакуировать всех оставшихся американских военных из северной части Сирии из-за продолжающегося турецкого наступления в регионе.

Темы: ТрампСШАТурция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские фермеры прекратили блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Все новости...
Трамп
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
Я попрошу Европу заплатить США за оружие, отправленное в Украину – Трамп
Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение
Последние новости
14:46
Польские фермеры прекратили блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
Все новости...
Реклама: