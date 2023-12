Трамп объявил о введении санкций против Турции

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении экономических санкций.

Источник: заявлении Трампа.

Санкции будут введены в отношении действующих и бывших турецких чиновников, а также всех, кого Вашингтон считает ответственным за "дестабилизирующие действия Анкары на северо-востоке Сирии".

Президент США также заявил, что он увеличил тарифы на импорт стали из Турции на 50 процентов и приостановил переговоры о торговле с Анкарой.

"Я полностью готов без промедления уничтожить экономику Турции, если турецкие лидеры продолжат идти по опасному и деструктивному пути", - добавил он.

Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME