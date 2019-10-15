Трамп объявил о введении санкций против Турции

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Вторник, 15 октября 2019, 01:52

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении экономических санкций. 

Источник: заявлении Трампа.

Санкции будут введены в отношении действующих и бывших турецких чиновников, а также всех, кого Вашингтон считает ответственным за "дестабилизирующие действия Анкары на северо-востоке Сирии".

Президент США также заявил, что он увеличил тарифы на импорт стали из Турции на 50 процентов и приостановил переговоры о торговле с Анкарой.

"Я полностью готов без промедления уничтожить экономику Турции, если турецкие лидеры продолжат идти по опасному и деструктивному пути", - добавил он.

Предыстория:

  • 8 октября президент Турции Реджеп Эрдоган начал военную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF), которые Турция считает террористами.
  • Атака началась после того, как Трамп объявил о прекращении поддержки курдов.
  • Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у США есть три варианта, как реагировать на вторжение Турции в Сирию.
  • Дональд Трамп подпишет указ, которым наделит Министерство финансов США полномочиями вводить санкции против Турции за нарушение прав человека в Сирии или за действия, ведущие к дестабилизации ситуации в стране.
  • США намерены эвакуировать всех оставшихся американских военных из северной части Сирии из-за продолжающегося турецкого наступления в регионе.

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Темы: Трамп США Турция


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