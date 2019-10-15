Фірмі з орбіти Микитася таємно виділили 700 мільйонів на реконструкцію арсеналів ЗСУ

Фірма ТОВ "Північно-Український будівельний альянс" з орбіти екс-нардепа Максима Микитася таємно отримала 695 мільйонів гривень від Міністерства оборони на будівництво військових сховищ.

Джерело: розслідування "Наших грошей з Денисом Бігусом"

Дослівно: "Замовлення на будівництво нових сховищ на військових арсеналах у Хмельницькій та Кіровоградській областях отримала ТОВ "Північно-Український будівельний альянс", пов’язана із нардепом Максимом Микитасем.

Ця ж компанія була оштрафована Антимонопольним комітетом України за змову на конкурсі з ремонту Шулявського мосту у Києві".

Деталі: У 2018 році після серії вибухів на військових арсеналах держава виділила кошти на реконструкцію і будівництво 15 нових сховищ. Відбір компаній для виконання цих робіт проводився таємно.

На запит журналістів у генштабі ЗСУ пояснили, що без оголошень залучили до відбору чотири компанії: ТОВ "Північно-Український Будівельний Альянс", ТОВ "БК "УКРБУДМОНТАЖ", ТОВ "БК "ОЛЬВІЯ" і ТОВ "РУБІКОН-МОНОЛІТ".

Переможця обирали з двох компаній, пов’язаних з Микитасем: співвласницею ТОВ "БК "УКРБУДМОНТАЖ" була дружина екс-нардепа Наталія Микитась, а ТОВ "Північно-Український Будівельний Альянс" належить Андрію Якусевичу, який працював помічником Микитася у Верховній Раді.

Переможцем визначили ТОВ "Північно-Український Будівельний Альянс", як єдину, що мала доступ до робіт, пов’язаних з державною таємницею.

Адреса ТОВ "Північно-Український Будівельний Альянс" збігається з адресою офісів ТОВ "Укрбуд Девеломпент" і Державного ПАТ "Будівельна компанія "Укрбуд", усі компанії мають зв’язок з Митасем.

ТОВ "Північно-Український Будівельний Альянс" виділили 374 млн грн за будівництво нових сховищ на арсеналі у Хмельницькій області і ще 320 млн грн за будівництво сховищ на арсеналі у Кіровоградській області. Усі роботи мають бути завершені до 2021 року.

За словами тодішнього президента Петра Порошенка, на арсеналі у Хмельницькій області роботи мали закінчитися ще у 2018 році, проте будівельні роботи на арсеналі досі тривають.

Знімальна група журналістів зафіксувала, що на території військової частини заїжджає транспорт з символікою UTB corporation, тобто корпорації "Укртрансбуд". Ця компанія пов’язана з "Укрбудом".

Сам Микитась причетність до компаній відкидає.

ТОВ "Північно-Український будівельний Альянс" також є підрядником на будівництві Шулявського мосту у Києві. Компанія отримала за Шулявський міст майже 100% передоплати, розібрала міст і заморозила будівництво.

Щоб продовжити вже оплачену Києвом і заморожену підрядником реконструкцію Шулявського мосту, міська влада планує доплатити ще півмільярда гривень. На початку жовтня 2019 міський голова Києва Віталій Кличко підняв вартість Шулявського мосту ще майже на 500 мільйонів грн.

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