Фирме с орбиты Микитася тайно выделили 700 миллионов на реконструкцию арсеналов ВСУ

Фирма ООО "Северо-Украинский строительный альянс" с орбиты экс-нардепа Максима Микитася тайно получила 695 миллионов гривен от Министерства обороны на строительство военных хранилищ.

Источник: расследование "Наших грошей з Денисом Бігусом"

Дословно: "Заказ на строительство новых хранилищ на военных арсеналах в Хмельницкой и Кировоградской областях получила ООО "Северо-Украинский строительный альянс", связанная с нардепом Максимом Микитасем.

Эта же компания была оштрафована Антимонопольным комитетом Украины за сговор на конкурсе по ремонту Шулявского моста в Киеве".

Детали: В 2018 году после серии взрывов на военных арсеналах государство выделило средства на реконструкцию и строительство 15 новых хранилищ. Отбор компаний для выполнения этих работ проводился тайно.

На запрос журналистов в генштабе ВСУ объяснили, что без объявлений привлекли к отбору четыре компании: ООО "Северо-Украинский Строительный Альянс", ООО "СК" УКРБУДМОНТАЖ ", ООО" СК "ОЛЬВИЯ" и ООО "РУБИКОН-МОНОЛИТ".

Победителя выбирали из двух компаний, связанных с Микитасем: совладелицей ООО "СК "УКРБУДМОНТАЖ" была жена экс-нардепа Наталья Микитась, а ООО "Северо-Украинский Строительный Альянс" принадлежит Андрею Якусевичу, который работал помощником Микитася в Верховной Раде.

Победителем определили ООО "Северо-Украинский Строительный Альянс", как единственную, которая имела доступ к работам, связанным с государственной тайной.

Адрес ООО "Северо-Украинский Строительный Альянс" совпадает с адресом офисов ООО "Укрбуд девеломпент" и государственного ПАО "Строительная компания "Укрбуд", все компании имеют связь с Митасем.

ООО "Северо-Украинский Строительный Альянс" выделили 374 млн грн за строительство новых хранилищ на арсенале в Хмельницкой области и еще 320 млн грн за строительство хранилищ на арсенале в Кировоградской области. Все работы должны быть завершены до 2021 года.

По словам тогдашнего президента Петра Порошенко, на арсенале в Хмельницкой области работы должны были закончиться еще в 2018 году, однако строительные работы на арсенале еще продолжаются.

Съемочная группа журналистов зафиксировала, что на территории военной части заезжает транспорт с символикой UTB corporation, то есть корпорации "Укртрансстрой". Эта компания связана с "Укрбудом".

Сам Микитась причастность к компаниям отвергает.

ООО "Северо-Украинский строительный Альянс" также является подрядчиком на строительстве Шулявского моста в Киеве. Компания получила за Шулявский мост почти 100% предоплаты, разобрала мост и заморозила строительство.

Чтобы продолжить уже оплаченную Киевом и замороженную подрядчиком реконструкцию Шулявского моста, городская власть планирует доплатить еще полмиллиарда гривен. В начале октября 2019 года мэр Киева Виталий Кличко поднял стоимость Шулявского моста еще почти на 500 млн грн.

Напомним: