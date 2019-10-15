Незаконно засудженому в Криму українцеві Давиденку скоротили термін

Верховний суд Росії скоротив з 10,5 до семи років термін утримання в колонії суворого режиму громадянина України Костянтина Давиденко, котрого окупанти звинуватили в шпигунстві на користь Служби безпеки України.

Джерело: російські агентства ТАСС, Інтерфакс

Дослівно в рішенні суду: "Вирок суду першої інстанції змінити, пом'якшити покарання Давиденка до семи років позбавлення волі".

Деталі: З посиланням на адвоката Давиденка Дмитра Дінзе, повідомляється, що таке рішення суд прийняв "у зв'язку з погіршенням здоров'я (у нього підозра на діабет), позитивними характеристиками особистості і допомогою слідству".

При цьому адвокат підкреслив, що Давиденко "не укладав угод зі слідством, тільки надавав допомогу".

Дінзе додав, що, Давиденко включений в новий список з обміну ув'язненими між Росією і Україною.

Що було раніше: 6 червня так званий "верховний суд" окупованого Криму засудив до 10,5 року позбавлення волі громадянина України Костянтина Давиденка, визнавши його винним у шпигунстві на користь СБУ.

ФСБ Росії в окупованому Криму заявила, що Давиденко, нібито будучи завербованим Службою безпеки України збирав на окупованому півострові інформацію про "новітню" військову техніку та електроніку, що "могло завдати шкоди безпеці РФ".

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