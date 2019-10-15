Незаконно осужденному в Крыму украинцу Давыденко сократили срок

Верховный суд России сократил с 10,5 до семи лет срок удержания в колонии строгого режима гражданина Украины Константина Давыденко, котрого оккупанты обвинили в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины.

Источник: российские агентства ТАСС, Интерфакс

Дословно в решении суда: "Приговор суда первой инстанции изменить, смягчить наказание Давыденко до семи лет лишения свободы".

Детали: Со ссылкой на адвоката Давыденко Дмитрия Динзе, сообщается, что такое решение суд принял "в связи с ухудшением здоровья (у него подозрение на диабет), положительными характеристиками личности и помощью следствию".

При этом адвокат подчеркнул, что Давыденко "не заключал сделок со следствием, только оказывал помощь".

Динзе добавил, что , Давыденко включён в новый список по обмену заключенными между Россией и Украиной.

Что было раньше: 6 июня так называемый "верховный суд" оккупированного Крыма приговорил к 10,5 года лишения свободы гражданина Украины Константина Давыденко, признав его виновным в шпионаже в пользу СБУ.

ФСБ России в оккупированном Крыму заявила, что Давыденко, якобы будучи завербованным Службой безопасности Украины собирал на оккупированном полуострове информацию о "новейшей" военной технике и электронике, что "могло нанести ущерб безопасности РФ".

Напомним: