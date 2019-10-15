Баканов подав президенту проект нового закону про СБУ
Голова Служби безпеки України Іван Баканов подав президенту Володимиру Зеленському проект нової редакції закону "Про Службу безпеки України".
Джерело: прес-служба СБУ.
Дослівно: "Законопроект враховує передовий європейський досвід та найкращі міжнародні практики у безпековій сфері... СБУ має трансформуватися у високотехнологічну, мобільну та оптимальну за чисельністю спеціальну службу, здатну ефективно протидіяти новітнім викликам та загрозам державній безпеці України".
Деталі: Пріоритетними напрямами реформування СБУ є:
- відмова від невластивих спеціальним державним органам функцій;
- розширення контррозвідувального вектору роботи;
- впровадження гнучкої структури;
- оптимізація кадрового складу;
- демілітаризація;
- підвищення рівня соціального забезпечення співробітників;
- мінімізація ризиків політичного втручання в діяльність органів безпеки;
- удосконалення порядку міжнародного співробітництва та обміну інформацією з партнерськими спецслужбами;
- вдосконалення системи демократичного цивільного контролю над діяльністю спецслужби.
Відзначається, що днями проект закону презентували членам профільних парламентських комітетів, послам "Великої сімки", керівникам представництва ЄС в Україні, а також керівникам Представництва НАТО в Україні та Консультативної Місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки. Вони підтримали реформу СБУ та висловили готовність надати допомогу в її реалізації.
Наразі проект також передано до Ради національної безпеки і оборони та Національного інституту стратегічних досліджень.
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Передісторія:
- На початку вересня в СБУ заявляли, що проводять функціональний аудит власних структурних підрозділів для визначення ефективності їх роботи. Метою перевірки є також оптимізація чисельності СБУ з урахуванням забезпечення належного рівня державної безпеки.