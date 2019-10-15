Баканов подав президенту проект нового закону про СБУ

Голова Служби безпеки України Іван Баканов подав президенту Володимиру Зеленському проект нової редакції закону "Про Службу безпеки України".

Джерело: прес-служба СБУ.

Дослівно: "Законопроект враховує передовий європейський досвід та найкращі міжнародні практики у безпековій сфері... СБУ має трансформуватися у високотехнологічну, мобільну та оптимальну за чисельністю спеціальну службу, здатну ефективно протидіяти новітнім викликам та загрозам державній безпеці України".

Деталі: Пріоритетними напрямами реформування СБУ є:

відмова від невластивих спеціальним державним органам функцій;

розширення контррозвідувального вектору роботи;

впровадження гнучкої структури;

оптимізація кадрового складу;

демілітаризація;

підвищення рівня соціального забезпечення співробітників;

мінімізація ризиків політичного втручання в діяльність органів безпеки;

удосконалення порядку міжнародного співробітництва та обміну інформацією з партнерськими спецслужбами;

вдосконалення системи демократичного цивільного контролю над діяльністю спецслужби.

Відзначається, що днями проект закону презентували членам профільних парламентських комітетів, послам "Великої сімки", керівникам представництва ЄС в Україні, а також керівникам Представництва НАТО в Україні та Консультативної Місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки. Вони підтримали реформу СБУ та висловили готовність надати допомогу в її реалізації.

Наразі проект також передано до Ради національної безпеки і оборони та Національного інституту стратегічних досліджень.

Читайте також: Баканов: Зеленський не телефонує мені щодо "чортів".

Передісторія: