Баканов подав президенту проект нового закону про СБУ

7169 переглядів
Вівторок, 15 жовтня 2019, 13:38

Голова Служби безпеки України Іван Баканов подав президенту Володимиру Зеленському проект нової редакції закону "Про Службу безпеки України".

Джерело: прес-служба СБУ.

Дослівно: "Законопроект враховує передовий європейський досвід та найкращі міжнародні практики у безпековій сфері... СБУ має трансформуватися у високотехнологічну, мобільну та оптимальну за чисельністю спеціальну службу, здатну ефективно протидіяти новітнім викликам та загрозам державній безпеці України".

Деталі: Пріоритетними напрямами реформування СБУ є:

  • відмова від невластивих спеціальним державним органам функцій;
  • розширення контррозвідувального вектору роботи;
  • впровадження гнучкої структури;
  • оптимізація кадрового складу;
  • демілітаризація;
  • підвищення рівня соціального забезпечення співробітників;
  • мінімізація ризиків політичного втручання в діяльність органів безпеки;
  • удосконалення порядку міжнародного співробітництва та обміну інформацією з партнерськими спецслужбами;
  • вдосконалення системи демократичного цивільного контролю над діяльністю спецслужби.

Відзначається, що днями проект закону презентували членам профільних парламентських комітетів, послам "Великої сімки", керівникам представництва ЄС в Україні, а також керівникам Представництва НАТО в Україні та Консультативної Місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки. Вони підтримали реформу СБУ та висловили готовність надати допомогу в її реалізації.

Наразі проект також передано до Ради національної безпеки і оборони та Національного інституту стратегічних досліджень. 

Читайте також: Баканов: Зеленський не телефонує мені щодо "чортів"

Передісторія: 

  • На початку вересня в СБУ заявляли, що проводять функціональний аудит власних структурних підрозділів для визначення ефективності їх роботи. Метою перевірки є також оптимізація чисельності СБУ з урахуванням забезпечення належного рівня державної безпеки.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: СБУ реформи Баканов Зеленський


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Покрова: Учасників акцій попередили про можливі провокації 13 жовтня 2019, 15:33
Зеленський призначив свого уповноваженого з контролю за СБУ 11 жовтня 2019, 12:37
СБУ викрила схему контрабанди одягу: проводить 40 обшуків 11 жовтня 2019, 12:34
Усі новини
Головні новини
У Конгресі свідчить топ-чиновник Держдепу, який захищав Йованович
Зеленський ініціював заборону перевірки ФОПів на два роки
Доба на Донбасі: двоє загиблих від ворожих снайперів, один поранений
На переговорах в Мінську не змогли домовитись про розведення сил – ОБСЄ
Усі новини
Кіно

10 кращих серіальних екранізацій сучасності: The Walking Dead, Legion, "Ковбой бібоп", "Хранителі", "Титани" та інші комікси

Фото

Фото дня: ось так живе спільнота в Данії. І на це є своя причина

здоров'я

6 порад, щоб заохотити дитину до здорового харчування