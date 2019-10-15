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Баканов подав президенту проект нового закону про СБУ

Вівторок, 15 жовтня 2019, 13:38

Голова Служби безпеки України Іван Баканов подав президенту Володимиру Зеленському проект нової редакції закону "Про Службу безпеки України".

Джерело: прес-служба СБУ.

Дослівно: "Законопроект враховує передовий європейський досвід та найкращі міжнародні практики у безпековій сфері... СБУ має трансформуватися у високотехнологічну, мобільну та оптимальну за чисельністю спеціальну службу, здатну ефективно протидіяти новітнім викликам та загрозам державній безпеці України".

Деталі: Пріоритетними напрямами реформування СБУ є:

  • відмова від невластивих спеціальним державним органам функцій;
  • розширення контррозвідувального вектору роботи;
  • впровадження гнучкої структури;
  • оптимізація кадрового складу;
  • демілітаризація;
  • підвищення рівня соціального забезпечення співробітників;
  • мінімізація ризиків політичного втручання в діяльність органів безпеки;
  • удосконалення порядку міжнародного співробітництва та обміну інформацією з партнерськими спецслужбами;
  • вдосконалення системи демократичного цивільного контролю над діяльністю спецслужби.

Відзначається, що днями проект закону презентували членам профільних парламентських комітетів, послам "Великої сімки", керівникам представництва ЄС в Україні, а також керівникам Представництва НАТО в Україні та Консультативної Місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки. Вони підтримали реформу СБУ та висловили готовність надати допомогу в її реалізації.

Наразі проект також передано до Ради національної безпеки і оборони та Національного інституту стратегічних досліджень. 

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Передісторія: 

  • На початку вересня в СБУ заявляли, що проводять функціональний аудит власних структурних підрозділів для визначення ефективності їх роботи. Метою перевірки є також оптимізація чисельності СБУ з урахуванням забезпечення належного рівня державної безпеки.

Українська правда

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Теми: СБУреформиБакановЗеленський
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