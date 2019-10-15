Баканов подал президенту проект нового закона о СБУ

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов подал президенту Владимиру Зеленскому проект новой редакции закона "О Службе безопасности Украины".

Источник: пресс-служба СБУ.

Дословно: "Законопроект учитывает передовой европейский опыт и лучшие международные практики в сфере безопасности… СБУ должна трансформироваться в высокотехнологичную, мобильную и оптимальную по численности специальную службу, способную эффективно противодействовать новым вызовам и угрозам государственной безопасности Украины".

Детали: Приоритетными направлениями реформирования СБУ является:

отказ от несвойственных специальным государственным органам функций;

расширение контрразведывательного вектора работы;

внедрение гибкой структуры;

оптимизация кадрового состава;

демилитаризация;

повышение уровня социального обеспечения сотрудников;

минимизация рисков политического вмешательства в деятельность органов безопасности;

совершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;

совершенствование системы демократического гражданского контроля над деятельностью спецслужбы.

Отмечается, что на днях проект закона показывали членам профильных парламентских комитетов, послам "Большой семерки", руководителям представительства ЕС в Украине, а также руководителям Представительства НАТО в Украине и Консультативной Миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности. Они поддержали реформу СБУ и выразили готовность оказать помощь в ее реализации.

Сейчас проект также передали в Совет национальной безопасности и обороны и Национальный институт стратегических исследований.

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