Баканов подал президенту проект нового закона о СБУ

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Вторник, 15 октября 2019, 13:38

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов подал президенту Владимиру Зеленскому проект новой редакции закона "О Службе безопасности Украины".

Источник: пресс-служба СБУ.

Дословно: "Законопроект учитывает передовой европейский опыт и лучшие международные практики в сфере безопасности… СБУ должна трансформироваться в высокотехнологичную, мобильную и оптимальную по численности специальную службу, способную эффективно противодействовать новым вызовам и угрозам государственной безопасности Украины".

Детали: Приоритетными направлениями реформирования СБУ является:

  • отказ от несвойственных специальным государственным органам функций;
  • расширение контрразведывательного вектора работы;
  • внедрение гибкой структуры;
  • оптимизация кадрового состава;
  • демилитаризация;
  • повышение уровня социального обеспечения сотрудников;
  • минимизация рисков политического вмешательства в деятельность органов безопасности;
  • совершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;
  • совершенствование системы демократического гражданского контроля над деятельностью спецслужбы.

Отмечается, что на днях проект закона показывали членам профильных парламентских комитетов, послам "Большой семерки", руководителям представительства ЕС в Украине, а также руководителям Представительства НАТО в Украине и Консультативной Миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности. Они поддержали реформу СБУ и выразили готовность оказать помощь в ее реализации.

Сейчас проект также передали в Совет национальной безопасности и обороны и Национальный институт стратегических исследований. 

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Предыстория:

  • В начале сентября в СБУ заявили, что проводят функциональный аудит собственных структурных подразделений для определения эффективности их работы. Целью проверки является также оптимизация численности СБУ с учетом обеспечения надлежащего уровня государственной безопасности.

Украинская правда

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Темы: СБУ реформы Баканов Зеленский


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