У Кличка кажуть, що сквер Небесної сотні знову під загрозою
Компанія "GPP Developers Ltd", яку пов’язують з екс-нардепом, братом екс-зятя мера Києва Леоніда Черновецького Олександром Супруненком, подала позов про перегляд рішення, яким землю скверу Небесної сотні повернули у власність держави.
Джерело: коментар радника мера Києва Володимира Бондаренка УП, пост Бондаренка у Facebook, коментар УП речниці столичної прокуратури Надії Максимець
Пряма мова: "Сквер небесної сотні знову під загрозою. Сьогодні компанія, яку пов’язують з колишнім депутатом Олександром Супруненком, подала до Господарського суду заяву про перегляд рішення Господарського суду за нововиявленими обставинами".
Деталі: За словами радника мера, нововиявленою обставиною "GPP Developers Ltd" вважає те, що під час проведення експертизи землі експерт нібито послуговувався не тією картою "Меж пам’ятки національного значення "Культурний шар міста Ярослава", зокрема, картою 2009 року, а не 2007 року.
Бондаренко наголосив, що це не можна вважати нововиявленою обставиною.
Він також нагадав, що мова йде про позов, який подавала прокуратура в інтересах Київської адміністрації про повернення до державної власності земельної ділянки, оскільки це є землі історико-культурно призначення, відповідно, особливо цінні землі.
У першій інстанції Господарський і Апеляційний суди відмовили прокуратурі у задоволенні позову. Але Верховний суд скасував попередні рішення і повернув справу на повторний розгляд, „чітко прописавши, що ці землі є землями історико-культурного призначення".
Тоді перша інстанція позов задовольнила і повернула земельну ділянку. Апеляція і Вищий госпсуд підтвердили це рішення. А Верховний суд навіть не взяв справу до розгляду, аргументувавши це тим, що судами попередніх інстанцій правильно встановлені факти, і що земля дійсно належить до особливо цінних, а отже без погодження з Верховною Радою і Кабміном Київрада не мала права її вилучати.
Наразі, за словами Бондаренко, колишні власники знову намагаються "відбити" під забудову це знакове місце.
Коли буде засідання суду наразі невідомо, але радник мера запевнив, що позиція Київської адміністрації незмінна, і що місто відстоюватиме сквер.
Позиція прокуратури: У свою чергу в прокуратурі Києва пояснюють, що наразі подали до суду свої пояснення у справі та клопотання про залишення заяви компанії "GPP Developers Ltd" без розгляду у зв’язку з пропуском строків.
З доводами заявника прокуратура міста Києва категорично не погоджується, оскільки зазначені заявником обставини не можуть вважатися ново виявленими, а наявність наданої заявником інформації не впливає на вирішення судом даної справи по суті.
Пряма мова Максимець: "Ухвалою Господарського суду Києва від 1 жовтня 2019 року заяву компанії залишено без руху та надано строк для усунення зазначених недоліків. Станом на 15.10.2019 в матеріалах справи відсутні будь-які докази усунення недоліків.
Передісторія:
- У 2014 році місцеві жителі своїми силами і за власні кошти облаштували сквер Небесної Сотні по вулиці Михайлівській, 24-26.
- Водночас діяло рішення суду від 14 жовтня 2014 року, що залишало в силі плани забудовника з будівництва.
- 31 травня 2015 року мер Києва Віталій Кличко запевнив, що у сквері Небесної сотні нічого не будуватимуть.
- 24 вересня 2015 року Київрада розірвала договір оренди земельних ділянок по вулиці Михайлівській, 24-26 з ТОВ "УКРінвестресурс" та створила сквер на цьому місці.
- Тоді у Київраді запевнили, що прийняте рішення унеможливлює забудову скверу на честь Героїв Небесної сотні.
- Але вже наприкінці січня 2016 року у КМДА повідомили, що судові розгляди по одній з ділянок під сквером Небесної сотні тривають.
- 21 січня 2016 року координатор створення Скверу Небесної сотні, керівник ГО "Місто-сад" Євгенія Кулеба створила петицію на сайті Київради з вимогою повернути землю Скверу Небесної сотні киянам. Ця ініціатива отримала рішучу підтримку мешканців.
- Документ швидко набрав необхідну кількість голосів, тому вже 2 лютого цю петицію направили на розгляд профільних комісій Київради.
- Наприкінці лютого Кулеба заявила, що власник земельної ділянки на вулиці Михайлівський, не полишає наміру побудувати у Сквері Небесної сотні офісний центр.
- У Кличка запевнили, що громада Києва ніколи не підтримає будівництво офісів у сквері Небесної сотні, а міська влада і мер Києва будуть завжди на стороні громади.
- 26 квітня 2016 року Господарський суд Києва заарештував ділянку по вулиці Михайлівській, 24-26.
- Наприкінці листопада експертиза у справі скверу Небесної сотні підтвердила, що проект землеустрою щодо відведення і продажу землі вулиці Михайлівській, 24-26 не відповідає закону.
- 1 грудня 2016 року Господарський суд Києва задовольнив позов столичної прокуратури та повернув до комунальної власності Сквер Небесної Сотні.
- 23 травня 2017 року Сквер небесної сотні виграв Апеляційний суд щодо земельної ділянки по вулиці Михайлівській, 24-26.
- 2 серпня 2017 року Вищий госпсуд визнав законними рішення господарських судів попередніх інстанцій про повернення в комунальну власність ділянки під сквером Небесної сотні.
- 14 травня 2018 року Верховний суд остаточно повернув у власність держави земельну ділянку під сквером Небесної сотні на вулиці Михайлівській, 24-26 у Києві.
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