У Кличка кажуть, що сквер Небесної сотні знову під загрозою

Компанія "GPP Developers Ltd", яку пов’язують з екс-нардепом, братом екс-зятя мера Києва Леоніда Черновецького Олександром Супруненком, подала позов про перегляд рішення, яким землю скверу Небесної сотні повернули у власність держави.

Джерело: коментар радника мера Києва Володимира Бондаренка УП, пост Бондаренка у Facebook, коментар УП речниці столичної прокуратури Надії Максимець

Пряма мова: "Сквер небесної сотні знову під загрозою. Сьогодні компанія, яку пов’язують з колишнім депутатом Олександром Супруненком, подала до Господарського суду заяву про перегляд рішення Господарського суду за нововиявленими обставинами".

Деталі: За словами радника мера, нововиявленою обставиною "GPP Developers Ltd" вважає те, що під час проведення експертизи землі експерт нібито послуговувався не тією картою "Меж пам’ятки національного значення "Культурний шар міста Ярослава", зокрема, картою 2009 року, а не 2007 року.

Бондаренко наголосив, що це не можна вважати нововиявленою обставиною.

Він також нагадав, що мова йде про позов, який подавала прокуратура в інтересах Київської адміністрації про повернення до державної власності земельної ділянки, оскільки це є землі історико-культурно призначення, відповідно, особливо цінні землі.

У першій інстанції Господарський і Апеляційний суди відмовили прокуратурі у задоволенні позову. Але Верховний суд скасував попередні рішення і повернув справу на повторний розгляд, „чітко прописавши, що ці землі є землями історико-культурного призначення".

Тоді перша інстанція позов задовольнила і повернула земельну ділянку. Апеляція і Вищий госпсуд підтвердили це рішення. А Верховний суд навіть не взяв справу до розгляду, аргументувавши це тим, що судами попередніх інстанцій правильно встановлені факти, і що земля дійсно належить до особливо цінних, а отже без погодження з Верховною Радою і Кабміном Київрада не мала права її вилучати.

Наразі, за словами Бондаренко, колишні власники знову намагаються "відбити" під забудову це знакове місце.

Коли буде засідання суду наразі невідомо, але радник мера запевнив, що позиція Київської адміністрації незмінна, і що місто відстоюватиме сквер.

Позиція прокуратури: У свою чергу в прокуратурі Києва пояснюють, що наразі подали до суду свої пояснення у справі та клопотання про залишення заяви компанії "GPP Developers Ltd" без розгляду у зв’язку з пропуском строків.

З доводами заявника прокуратура міста Києва категорично не погоджується, оскільки зазначені заявником обставини не можуть вважатися ново виявленими, а наявність наданої заявником інформації не впливає на вирішення судом даної справи по суті.

Пряма мова Максимець: "Ухвалою Господарського суду Києва від 1 жовтня 2019 року заяву компанії залишено без руху та надано строк для усунення зазначених недоліків. Станом на 15.10.2019 в матеріалах справи відсутні будь-які докази усунення недоліків.

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