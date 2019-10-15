Компания "GPP Developers Ltd", которую связывают с экс-нардепом, братом экс-зятя мэра Киева Леонида Черновецкого Александром Супруненко, подала иск о пересмотре решения, которым землю сквера Небесной сотни вернули в собственность государства.

Источник: комментарий советника мэра Киева Владимира Бондаренко УП, пост Бондаренко в Facebook, комментарий УП спикера столичной прокуратуры Надежды Максимец

Прямая речь: "Сквер Небесной сотни снова под угрозой. Сегодня компания, которую связывают с бывшим депутатом Александром Супруненком, подала в Хозяйственный суд заявление о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам".

Детали: По словам советника мэра, вновь открывшимся обстоятельством "GPP Developers Ltd" считает то, что во время проведения экспертизы земли эксперт якобы пользовался не той картой "Границ памятника национального значения "Культурный слой города Ярослава", в частности, картой 2009 года, а не 2007 года.

Бондаренко отметил, что это нельзя считать вновь открывшимся обстоятельством.

Он также напомнил, что речь идет об иске, который подавала прокуратура в интересах Киевской администрации о возвращении в государственную собственность земельного участка, поскольку это земли историко-культурного назначения, соответственно, особо ценные земли.

В первой инстанции Хозяйственный и Апелляционный суды отказали прокуратуре в удовлетворении иска. Но Верховный суд отменил предыдущие решения и вернул дело на повторное рассмотрение, "четко прописав, что эти земли являются землями историко-культурного назначения".

Тогда первая инстанция иск удовлетворила и вернула земельный участок. Апелляция и Высший хозсуд подтвердили это решение. А Верховный суд даже не принял дело к рассмотрению, аргументировав это тем, что суды предыдущих инстанций правильно установили факты, и земля действительно принадлежит к особо ценным, а, следовательно, без согласования с Верховной Радой и Кабмином Киевсовет не имел права ее изымать.

Сейчас, по словам Бондаренко, бывшие владельцы снова пытаются "отбить" под застройку это знаковое место.

Когда будет заседание суда пока неизвестно, но советник мэра заверил, что позиция Киевской администрации неизменна, и город будет отстаивать сквер.

Позиция прокуратуры: В свою очередь в прокуратуре Киева объясняют, что сейчас подали в суд свои объяснения по делу и ходатайство об оставлении заявления компании "GPP Developers Ltd" без рассмотрения в связи с пропуском сроков.

С доводами заявителя прокуратура города Киева категорически не согласна, поскольку указанные заявителем обстоятельства не могут считаться вновь открывшимся, а наличие предоставленной заявителем информации не влияет на решение судом данного дела по существу.

Прямая речь Максимец: "Постановлением Хозяйственного суда Киева от 1 октября 2019 года заявление компании оставлено без движения и предоставлен срок для устранения указанных недостатков. По состоянию на 15.10.2019 в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства устранения недостатков".

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