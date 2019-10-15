У Кличко говорят, что сквер Небесной сотни снова под угрозой
Компания "GPP Developers Ltd", которую связывают с экс-нардепом, братом экс-зятя мэра Киева Леонида Черновецкого Александром Супруненко, подала иск о пересмотре решения, которым землю сквера Небесной сотни вернули в собственность государства.
Источник: комментарий советника мэра Киева Владимира Бондаренко УП, пост Бондаренко в Facebook, комментарий УП спикера столичной прокуратуры Надежды Максимец
Прямая речь: "Сквер Небесной сотни снова под угрозой. Сегодня компания, которую связывают с бывшим депутатом Александром Супруненком, подала в Хозяйственный суд заявление о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам".
Детали: По словам советника мэра, вновь открывшимся обстоятельством "GPP Developers Ltd" считает то, что во время проведения экспертизы земли эксперт якобы пользовался не той картой "Границ памятника национального значения "Культурный слой города Ярослава", в частности, картой 2009 года, а не 2007 года.
Бондаренко отметил, что это нельзя считать вновь открывшимся обстоятельством.
Он также напомнил, что речь идет об иске, который подавала прокуратура в интересах Киевской администрации о возвращении в государственную собственность земельного участка, поскольку это земли историко-культурного назначения, соответственно, особо ценные земли.
В первой инстанции Хозяйственный и Апелляционный суды отказали прокуратуре в удовлетворении иска. Но Верховный суд отменил предыдущие решения и вернул дело на повторное рассмотрение, "четко прописав, что эти земли являются землями историко-культурного назначения".
Тогда первая инстанция иск удовлетворила и вернула земельный участок. Апелляция и Высший хозсуд подтвердили это решение. А Верховный суд даже не принял дело к рассмотрению, аргументировав это тем, что суды предыдущих инстанций правильно установили факты, и земля действительно принадлежит к особо ценным, а, следовательно, без согласования с Верховной Радой и Кабмином Киевсовет не имел права ее изымать.
Сейчас, по словам Бондаренко, бывшие владельцы снова пытаются "отбить" под застройку это знаковое место.
Когда будет заседание суда пока неизвестно, но советник мэра заверил, что позиция Киевской администрации неизменна, и город будет отстаивать сквер.
Позиция прокуратуры: В свою очередь в прокуратуре Киева объясняют, что сейчас подали в суд свои объяснения по делу и ходатайство об оставлении заявления компании "GPP Developers Ltd" без рассмотрения в связи с пропуском сроков.
С доводами заявителя прокуратура города Киева категорически не согласна, поскольку указанные заявителем обстоятельства не могут считаться вновь открывшимся, а наличие предоставленной заявителем информации не влияет на решение судом данного дела по существу.
Прямая речь Максимец: "Постановлением Хозяйственного суда Киева от 1 октября 2019 года заявление компании оставлено без движения и предоставлен срок для устранения указанных недостатков. По состоянию на 15.10.2019 в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства устранения недостатков".
Предыстория:
- В 2014 году местные жители своими силами и за собственные средства обустроили сквер Небесной Сотни по улице Михайловской, 24-26.
- Однако в это время действовало и решение суда от 14 октября 2014 года, которое оставляло в силе планы застройщика по строительству.
- 31 мая 2015 года мэр Киева Виталий Кличко заверил, что в сквере Небесной сотни ничего стоить не будут.
- 24 сентября 2015 года Киевсовет разорвал договор аренды земельных участков по улице Михайловской, 24-26 с ООО "УКРинвестресурс" и создал сквер на этом месте.
- Тогда в Киевсовете заверили, что принятое решение исключает застройку сквера в честь Героев Небесной сотни.
- Но уже в конце января 2016 года в КГГА сообщили, что судебные разбирательства по одному из участков под сквером Небесной сотни продолжаются.
- 21 января 2016 года координатор создания Сквера Небесной сотни, руководитель ОО "Город-сад" Евгения Кулеба создала петицию на сайте Киевсовета с требованием вернуть землю Сквера Небесной сотни киевлянам. Эта инициатива получила решительную поддержку жителей.
- Документ быстро набрал необходимое количество голосов, поэтому уже 2 февраля эту петицию направили на рассмотрение профильных комиссий Киевсовета.
- В конце февраля Кулеба заявила, что собственник земельного участка на улице Михайловский, не оставляет намерения построить в Сквере Небесной сотни офисный центр.
- У Кличко заверили, что община Киева никогда не поддержит строительство офисов в сквере Небесной сотни, а городские власти и мэр Киева будут всегда на стороне общины.
- 26 апреля 2016 года Хозяйственный суд Киева арестовал участок по улице Михайловской, 24-26.
- В конце ноября экспертиза по делу сквера Небесной сотни подтвердила, что проект землеустройства по отводу и продаже земли улице Михайловской, 24-26 не соответствует закону.
- 1 декабря 2016 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск столичной прокуратуры и вернул в коммунальную собственность Сквер Небесной Сотни.
- 23 мая 2017 года Сквер небесной сотни выиграл Апелляционный суд в отношении земельного участка по улице Михайловской, 24-26.
- 2 августа 2017 года Высший хозсуд признал законными решение хозяйственных судов предыдущих инстанций о возвращении в коммунальную собственность участка под сквером Небесной сотни.
- 14 мая 2018 года Верховный суд окончательно вернул в собственность государства земельный участок под сквером Небесной сотни на улице Михайловской, 24-26 в Киеве.