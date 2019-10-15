Болтон називав Джуліані "гранатою, яка усіх підірве" через Україну – екс-радниця Трампа

Колишня радниця президента США Дональда Трампа з питань Росії Фіона Гілл розповіла конгресменам, що дії адвоката Трампа Руді Джуліані щодо України турбували екс-радника національної безпеки США Джона Болтона.

Джерело: The New York Times , The Wall Street Journal, Fox News, The Washington Post, "Голос Америки"

Деталі: За словами Гілл, на зустрічі між українськими та американськими посадовцями 10 липня йшлося про проведення певних розслідувань. Це викликало стурбованість Болтона і після зустрічі він дав вказівку Гілл повідомити юристів Ради національної безпеки США, зокрема Джона Айзенберга.

У тих, хто слухав Гілл, склалось враження, що 10 липня представники України і США говорили про розслідування проти колишнього віце-президента США і конкурента Трампа на виборах США 2020 року Джо Байдена та його сина Хантера.

Про своє занепокоєння Болтон та Гілл повідомили юристам Ради національної безпеки.

Гілл свідчила перед трьома комітетами Конгресу за зачиненими дверима впродовж 9 годин.

Вона заявила, що Болтон порівнював екс-мера Нью-Йорка і особистого юриста Трампа Руді Джуліані з "ручною гранатою, яка усіх підірве".

У Гілл склалося враження, що Джуліані не використовував в роботі звичайні дипломатичні канали, коли справи стосувались України. Джуліані це заперечував і говорив, що узгоджував свої дії з Держдепом.

За інформацією The Washington Post, конгресмени розглядають можливість викликати Болтона для дачі свідчень.

Що було раніше: 11 жовтня американські ЗМІ повідомили, що Гілл буде свідчити в Конгресі щодо політики Білого дому стосовно України.

Вона могла розповісти, що Джуліані та посол США у ЄС Гордон Сондленд оминали Болтона і безпосередньо спілкувалися з Трампом у питаннях, які стосувалися України.

Такі дії Джуліані та Сондленда свідчать про порушення правил Білого дому та Ради національної безпеки США і ведення "тіньової політики щодо України".

Показання Гілл стали частиною розслідувань, що проводять комітети палати представників США в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

За словами екс-чиновника Білого дому, новина про ймовірні свідчення Гілл у Конгресі викликала "страх" у оточення Трампа, адже майже з початку каденції Трампа вона займала ключову роль у спостереженні за політикою України і Росії.

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