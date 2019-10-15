Болтон называл Джулиани "гранатой, которая всех взорвет" из-за Украины – экс-советница Трампа

Бывшая советница президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл рассказала конгрессменам, что действия адвоката Трампа Руди Джулиани по Украине беспокоили экс-советника национальной безопасности США Джона Болтона.

Источник: The New York Times, The Wall Street Journal, Fox News, The Washington Post, "Голос Америки"

Детали: По словам Хилл, на встрече между украинскими и американскими должностными лицами 10 июля говорилось о проведении определенных расследований. Это вызвало обеспокоенность Болтона и после встречи он дал указание Гилл сообщить об этом юристам Совета национальной безопасности США, в частности Джону Айзенбергу.

У тех, кто слушал Гилл, сложилось впечатление, что 10 июля представители Украины и США говорили о расследовании в отношении бывшего вице-президента США и конкурента Трампа на выборах США 2020 Джо Байдена и его сына Хантера.

О своей обеспокоенности Болтон и Гилл сообщили юристам Совета национальной безопасности США.

Гилл в понедельник свидетельствовала перед тремя комитетами Конгресса за закрытыми дверями в течение 9 часов.

Она заявила, что Болтон сравнивал экс-мэра Нью-Йорка и личного юриста Трампа Руди Джулиани с "ручной гранатой, которая всех взорвет".

В Гилл сложилось впечатление, что Джулиани не использовал в работе обычные дипломатические каналы, когда дела касались Украины. Джулиани это отрицал и говорил, что согласовывал свои действия с Госдепом.

По информации The Washington Post, конгрессмены рассматривают возможность вызвать Болтона для дачи показаний.

Что было раньше: 11 октября американские СМИ сообщили, что Хилл будет свидетельствовать в Конгрессе относительно политики Белого дома в отношении Украины.

Она могла рассказать, что Джулиани и посол США в ЕС Гордон Сондленд обходили Болтона и непосредственно общались с Трампом в вопросах, касающихся Украины.

Действия Джулиани и Сондленда свидетельствуют о нарушении правил Белого дома и Совета национальной безопасности США и ведении "теневой политики относительно Украины".

Показания Гилл стали частью расследований, которые проводят комитеты палаты представителей США в рамках процедуры импичмента президента Трампа.

По словам экс-чиновника Белого дома, новость о возможных свидетельстве Гилл в Конгрессе вызвала "страх" в окружение Трампа, ведь почти с начала каденции Трампа она занимала ключевую роль в наблюдении за политикой Украины и России.

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Напомним: