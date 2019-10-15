"Росія шантажує Україну": в'язень Кремля Шумков оголосив голодування

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Вівторок, 15 жовтня 2019, 18:35

В'язень Кремля, охоронець екслідера "Правого сектора" Дмитра Яроша Олександр Шумков оголосив голодування: вимагає від Росії не використовувати політв’язнів як матеріал для шантажу в переговорах з Україною.

Джерело: лист Шумкова, датований 13 жовтня

З листа політв’язня: "Російська сторона шантажує наших, пов'язуючи питання обміну з відводом військ та внесенням змін до Конституції України. 

Тобто, використовує нас, наші життя як важіль тиску з метою щоб Україна пішла на необхідні їм поступки.

...Немає ніякої реакції на заяву Людмила Денісової, при тому, що я Москальковій вже 2 листа відправив, перше ще влітку. Реакції нуль.

Продовжують тільки акти виписувати (адміністрація колонії кожен день складає на нього акти за відмову прибирати в прогулянковому дворі – коментар тітки політв’язня Людмили Шумкової). 

У зв'язку зі всім цим я прийняв рішення з завтрашнього дня розпочати голодування з вимогою припинити шантаж з використанням нас ув"язнених на перемовинах в Мінському та нормандському форматі, і щоб нарешті російській омбудсмен зреагувала на мої листи та публічні заяви Денісової".

Передісторія:

  • Олександр Шумков зник у вересні 2017 року.
  • Пізніше стало відомо, що він перебуває в російському СІЗО, але законно пройшов перевірку на кордоні з РФ 23 серпня 2017 року.
  • Власні джерела в прикордонній службі повідомляли "Українській правді", що в них є інформація про те, що 23 серпня Шумков нібито на авто, законно перетнув українсько-російський кордон.
  • Мати та друзі українця не вірять у те, що він добровільно міг поїхати до Росії, оскільки був активним учасником правого руху в Україні.
  • 4 грудня 2018 року у Севському суді Брянської області РФ Шумкова засудили до 4 років загального режиму за участь в "екстремістській організації" (якою в РФ визнано "Правий сектор").
  • 20 вересня 2019 року тітка політв’язня Людмила Шумкова розповіла, що племінник залучався українськими спецслужбами до спецоперацій. Під час однієї з них він і був викрадений.

Українська правда

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Теми: політв'язні Правий сектор голодування


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