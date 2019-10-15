"Росія шантажує Україну": в'язень Кремля Шумков оголосив голодування

В'язень Кремля, охоронець екслідера "Правого сектора" Дмитра Яроша Олександр Шумков оголосив голодування: вимагає від Росії не використовувати політв’язнів як матеріал для шантажу в переговорах з Україною.

Джерело: лист Шумкова, датований 13 жовтня

З листа політв’язня: "Російська сторона шантажує наших, пов'язуючи питання обміну з відводом військ та внесенням змін до Конституції України.

Тобто, використовує нас, наші життя як важіль тиску з метою щоб Україна пішла на необхідні їм поступки.

...Немає ніякої реакції на заяву Людмила Денісової, при тому, що я Москальковій вже 2 листа відправив, перше ще влітку. Реакції нуль.

Продовжують тільки акти виписувати (адміністрація колонії кожен день складає на нього акти за відмову прибирати в прогулянковому дворі – коментар тітки політв’язня Людмили Шумкової).

У зв'язку зі всім цим я прийняв рішення з завтрашнього дня розпочати голодування з вимогою припинити шантаж з використанням нас ув"язнених на перемовинах в Мінському та нормандському форматі, і щоб нарешті російській омбудсмен зреагувала на мої листи та публічні заяви Денісової".

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