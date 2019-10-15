Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Росія шантажує Україну": в'язень Кремля Шумков оголосив голодування

Вівторок, 15 жовтня 2019, 18:35

В'язень Кремля, охоронець екслідера "Правого сектора" Дмитра Яроша Олександр Шумков оголосив голодування: вимагає від Росії не використовувати політв’язнів як матеріал для шантажу в переговорах з Україною.

Джерело: лист Шумкова, датований 13 жовтня

З листа політв’язня: "Російська сторона шантажує наших, пов'язуючи питання обміну з відводом військ та внесенням змін до Конституції України. 

Тобто, використовує нас, наші життя як важіль тиску з метою щоб Україна пішла на необхідні їм поступки.

...Немає ніякої реакції на заяву Людмила Денісової, при тому, що я Москальковій вже 2 листа відправив, перше ще влітку. Реакції нуль.

Продовжують тільки акти виписувати (адміністрація колонії кожен день складає на нього акти за відмову прибирати в прогулянковому дворі – коментар тітки політв’язня Людмили Шумкової). 

У зв'язку зі всім цим я прийняв рішення з завтрашнього дня розпочати голодування з вимогою припинити шантаж з використанням нас ув"язнених на перемовинах в Мінському та нормандському форматі, і щоб нарешті російській омбудсмен зреагувала на мої листи та публічні заяви Денісової".

Передісторія:

  • Олександр Шумков зник у вересні 2017 року.
  • Пізніше стало відомо, що він перебуває в російському СІЗО, але законно пройшов перевірку на кордоні з РФ 23 серпня 2017 року.
  • Власні джерела в прикордонній службі повідомляли "Українській правді", що в них є інформація про те, що 23 серпня Шумков нібито на авто, законно перетнув українсько-російський кордон.
  • Мати та друзі українця не вірять у те, що він добровільно міг поїхати до Росії, оскільки був активним учасником правого руху в Україні.
  • 4 грудня 2018 року у Севському суді Брянської області РФ Шумкова засудили до 4 років загального режиму за участь в "екстремістській організації" (якою в РФ визнано "Правий сектор").
  • 20 вересня 2019 року тітка політв’язня Людмила Шумкова розповіла, що племінник залучався українськими спецслужбами до спецоперацій. Під час однієї з них він і був викрадений.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: політв'язніПравий секторголодування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
політв'язні
Звільнений політв’язень Захтей поскаржився на відсутність допомоги від влади
Політв'язень Захтей виїхав з Росії: був у неволі понад 6 років
Політв’язнів із Сімферополя переводять у секретне СІЗО в Чонгарі на межі з Кримом
Останні новини
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
Усі новини...
Реклама: