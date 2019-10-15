"Россия шантажирует Украину": узник Кремля Шумков объявил голодовку

1212 просмотров
Вторник, 15 октября 2019, 18:35

Узник Кремля, охранник экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша Александр Шумков объявил голодовку: требует от России не использовать политзаключенных в качестве материала для шантажа в переговорах с Украиной.

Источник: письмо Шумкова, датированное 13 октября

Из письма политзаключенного: "Российская сторона шантажирует наших, связывая вопросы обмена с отводом войск и внесением изменений в Конституцию Украины.

То есть использует нас, наши жизни, как рычаг давления, чтобы Украина пошла на необходимые им уступки.

...Нет никакой реакции (от российского омбудсмена Татьяны Москальковой - ред.) на заявление Людмилы Денисовой, при том что я Москальковой уже 2 письма отправил, первое еще летом. Реакции ноль.

Продолжают только акты выписывать (администрация колонии каждый день составляет на него акты за отказ убирать в прогулочном дворе - комментарий тети политзаключенного Людмилы Шумковой).

В связи со всем этим я принял решение с завтрашнего дня начать голодовку с требованием прекратить шантаж с использованием нас, заключенных, на переговорах в Минском и нормандском формате, и чтобы наконец российский омбудсмен отреагировала на мои письма и публичные заявления Денисовой".

Предыстория:

  • Александр Шумков исчез в сентябре 2017 года.
  • Позже стало известно, что он находится в российском СИЗО, но законно прошел проверку на границе с РФ 23 августа 2017 года.
  • Собственные источники в пограничной службе сообщали "Украинской правде", что у них есть информация о том, что 23 августа Шумков якобы на авто законно пересек российско-украинскую границу.
  • Мать и друзья украинца не верят, что он добровольно мог поехать в Россию, поскольку был активным участником правого движения в Украине.
  • 4 декабря 2018 года в Севском суде Брянской области РФ Шумкова приговорили к 4 годам общего режима за участие в "экстремистской организации" (таковой в РФ признан "Правый сектор").
  • 20 сентября 2019 года тетя политзаключенного Людмила Шумкова рассказала, что украинские спецслужбы привлекали ее племянника к спецоперациям. В ходе одной из них Шумков был похищен.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: политзаключенные Правый сектор голодовка


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Украинские диверсанты": Оккупанты оставили по 14 лет колонии Дудке и Бессарабову 15 октября 2019, 15:46
Незаконно осужденному в Крыму украинцу Давыденко сократили срок 15 октября 2019, 12:05
Новый обмен будет касаться трех групп людей – глава МИД 12 октября 2019, 13:33
Все новости
Главные новости
У Кличко говорят, что сквер Небесной сотни снова под угрозой
США сдали России сирийский город Манбидж, куда зашла армия Асада – СМИ
Экс-нардепа подозревают во лжи в декларации: заказывал подгузники на другой адрес
Приватбанк выиграл у Коломойского апелляцию в Лондонском суде
Все новости
опрос

Украинцы крайне низко в мировом рейтинге благотворительности

традиции

Свадебные приметы и суеверия

психология

Не хочется работать? Почему и что с этим делать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів