"Россия шантажирует Украину": узник Кремля Шумков объявил голодовку

Узник Кремля, охранник экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша Александр Шумков объявил голодовку: требует от России не использовать политзаключенных в качестве материала для шантажа в переговорах с Украиной.

Источник: письмо Шумкова, датированное 13 октября

Из письма политзаключенного: "Российская сторона шантажирует наших, связывая вопросы обмена с отводом войск и внесением изменений в Конституцию Украины.

То есть использует нас, наши жизни, как рычаг давления, чтобы Украина пошла на необходимые им уступки.

...Нет никакой реакции (от российского омбудсмена Татьяны Москальковой - ред.) на заявление Людмилы Денисовой, при том что я Москальковой уже 2 письма отправил, первое еще летом. Реакции ноль.

Продолжают только акты выписывать (администрация колонии каждый день составляет на него акты за отказ убирать в прогулочном дворе - комментарий тети политзаключенного Людмилы Шумковой).

В связи со всем этим я принял решение с завтрашнего дня начать голодовку с требованием прекратить шантаж с использованием нас, заключенных, на переговорах в Минском и нормандском формате, и чтобы наконец российский омбудсмен отреагировала на мои письма и публичные заявления Денисовой".

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