"Россия шантажирует Украину": узник Кремля Шумков объявил голодовку
Узник Кремля, охранник экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша Александр Шумков объявил голодовку: требует от России не использовать политзаключенных в качестве материала для шантажа в переговорах с Украиной.
Источник: письмо Шумкова, датированное 13 октября
Из письма политзаключенного: "Российская сторона шантажирует наших, связывая вопросы обмена с отводом войск и внесением изменений в Конституцию Украины.
То есть использует нас, наши жизни, как рычаг давления, чтобы Украина пошла на необходимые им уступки.
...Нет никакой реакции (от российского омбудсмена Татьяны Москальковой - ред.) на заявление Людмилы Денисовой, при том что я Москальковой уже 2 письма отправил, первое еще летом. Реакции ноль.
Продолжают только акты выписывать (администрация колонии каждый день составляет на него акты за отказ убирать в прогулочном дворе - комментарий тети политзаключенного Людмилы Шумковой).
В связи со всем этим я принял решение с завтрашнего дня начать голодовку с требованием прекратить шантаж с использованием нас, заключенных, на переговорах в Минском и нормандском формате, и чтобы наконец российский омбудсмен отреагировала на мои письма и публичные заявления Денисовой".
Предыстория:
- Александр Шумков исчез в сентябре 2017 года.
- Позже стало известно, что он находится в российском СИЗО, но законно прошел проверку на границе с РФ 23 августа 2017 года.
- Собственные источники в пограничной службе сообщали "Украинской правде", что у них есть информация о том, что 23 августа Шумков якобы на авто законно пересек российско-украинскую границу.
- Мать и друзья украинца не верят, что он добровольно мог поехать в Россию, поскольку был активным участником правого движения в Украине.
- 4 декабря 2018 года в Севском суде Брянской области РФ Шумкова приговорили к 4 годам общего режима за участие в "экстремистской организации" (таковой в РФ признан "Правый сектор").
- 20 сентября 2019 года тетя политзаключенного Людмила Шумкова рассказала, что украинские спецслужбы привлекали ее племянника к спецоперациям. В ходе одной из них Шумков был похищен.
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