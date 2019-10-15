Пристайко заявив про консенсус із главами МЗС ЄС щодо незняття санкцій з Росії

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Вівторок, 15 жовтня 2019, 20:11

Глава МЗС України після спілкування з міністрами закордонних справ ЄС напередодні заявив про наявність консенсусу щодо незняття санкцій з Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У нас є консенсус з європейськими міністрами закордонних справ. Санкції не можуть бути зняті, доки Росія не виконає свою частину Мінських домовленостей", - повідомив міністр у своєму Twitter у вівторок.

Він зазначив, що також піднімав перед європейськими дипломатами питання посилення санкцій у зв’язку з місцевими "виборами" в Криму.

"Ми також закликали посилити санкції у зв’язку з так званими "виборами" в окупованому Криму", - зазначив він.

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Майбутній глава дипломатії ЄС і Пристайко обговорили Донбас і санкції щодо РФ

Нагадаємо:

  • Напередодні Вадим Пристайко взяв участь у міністерському засіданні "Групи друзів України в ЄС".
  • За повідомленням МЗС, він поінформував партнерів про впровадження комплексних реформ в Україні, безпекову ситуацію на Донбасі та стан підготовки до саміту у "Нормандському форматі".
  • Глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні назвала комплексними і задовільними плани Києва щодо Донбасу та реформ, представлені Пристайком.
  • В грудні Європейський союз повинен ухвалити рішення щодо продовження економічних санкцій проти РФ ще на пів року.

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Теми: Пристайко санкції


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