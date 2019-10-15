Пристайко заявил о консенсусе с главами МИД ЕС по сохранению санкций

Глава МИД Украины после общения с министрами иностранных дел ЕС накануне заявил о наличии консенсуса по сохранению санкций относительно России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"У нас есть консенсус с европейскими министрами иностранных дел. Санкции не могут быть сняты, пока Россия не выполнит свою часть Минских договоренностей", - сообщил министр в своем Twitter во вторник.

Он отметил, что также поднимал перед европейскими дипломатами вопросы усиления санкций в связи с местными "выборами" в Крыму.

"Мы также призвали усилить санкции в связи с так называемыми"выборами" в оккупированном Крыму", - отметил он.

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Напомним: