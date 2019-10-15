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Пристайко заявил о консенсусе с главами МИД ЕС по сохранению санкций

Вторник, 15 октября 2019, 20:11

Глава МИД Украины после общения с министрами иностранных дел ЕС накануне заявил о наличии консенсуса по сохранению санкций относительно России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"У нас есть консенсус с европейскими министрами иностранных дел. Санкции не могут быть сняты, пока Россия не выполнит свою часть Минских договоренностей", - сообщил министр в своем Twitter во вторник.

Он отметил, что также поднимал перед европейскими дипломатами вопросы усиления санкций в связи с местными "выборами" в Крыму.

"Мы также призвали усилить санкции в связи с так называемыми"выборами" в оккупированном Крыму", - отметил он.

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Будущий глава дипломатии ЕС и Пристайко обсудили Донбасс и санкции в отношении РФ

Напомним:

  • Накануне Вадим Пристайко принял участие в министерском заседании "Группы друзей Украины в ЕС".
  • По сообщению МИД, он проинформировал партнеров о внедрении комплексных реформ в Украине, ситуации с безопасностью на Донбассе и состоянии подготовки к саммиту в "нормандской формате".
  • Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини назвала комплексными и удовлетворительными планы Киева по Донбассу и реформам, представленные Пристайко.
  • В декабре Европейский союз должен принять решение о продлении экономических санкций против РФ еще на полгода.

Темы: Пристайкосанкции
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