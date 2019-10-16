Стало відомо ім’я загиблої на Донбасі військової
Середа, 16 жовтня 2019, 02:56
15 жовтня від кулі снайпера на Донбасі загинула 36-річна військова Ярослава Никоненко з Полтавщини.
Джерело: Facebook-сторінка 101 ОБрО ГШ ЗСУ та Facebook-сторінка Георгія Тихого, журналіста та речника віцепрем’єра Дмитра Кулеби
Деталі: Вбита снайпером військова проходила службу у 101 окремій бригаді охорони Генерального штабу.
Повідомляється, що Никоненко була донькою загиблого бійця АТО.
У неї лишилась 13-річна донька.
Нагадаємо:
- Упродовж доби два військовослужбовці Об'єднаних сил на Донбасі загинули внаслідок снайперських дій збройних формувань Російської Федерації та її найманців, один військовий отримав поранення.
Українська правда