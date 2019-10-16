Стало відомо ім’я загиблої на Донбасі військової

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Середа, 16 жовтня 2019, 02:56

15 жовтня від кулі снайпера на Донбасі загинула 36-річна військова Ярослава Никоненко з Полтавщини.

Джерело: Facebook-сторінка 101 ОБрО ГШ ЗСУ та Facebook-сторінка Георгія Тихого, журналіста та речника віцепрем’єра Дмитра Кулеби

Деталі: Вбита снайпером військова проходила службу у 101 окремій бригаді охорони Генерального штабу.

 
101 ОБрО ГШ ЗСУ
 
15 жовтня від кулі снайпера на Донбасі загинула 36-річна військова Ярослава Никоненко з Полтавщини.

Повідомляється, що Никоненко була донькою загиблого бійця АТО.

У неї лишилась 13-річна донька. 

Нагадаємо:

  • Упродовж доби два військовослужбовці Об'єднаних сил на Донбасі загинули внаслідок снайперських дій збройних формувань Російської Федерації та її найманців, один військовий отримав поранення.

Українська правда

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Теми: Донбас ООС


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