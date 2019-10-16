Стало відомо ім’я загиблої на Донбасі військової

У неї лишилась 13-річна донька.

Повідомляється, що Никоненко була донькою загиблого бійця АТО.

15 жовтня від кулі снайпера на Донбасі загинула 36-річна військова Ярослава Никоненко з Полтавщини.

Джерело: Facebook -сторінка 101 ОБрО ГШ ЗСУ та Facebook -сторінка Георгія Тихого, журналіста та речника віцепрем’єра Дмитра Кулеби

15 жовтня від кулі снайпера на Донбасі загинула 36-річна військова Ярослава Никоненко з Полтавщини.

Українська правда

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