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Доба на Донбасі: двоє загиблих від ворожих снайперів, один поранений

Вівторок, 15 жовтня 2019, 19:58
Доба на Донбасі: двоє загиблих від ворожих снайперів, один поранений

Упродовж доби два військовослужбовці Об'єднаних сил на Донбасі загинули внаслідок снайперських дій збройних формувань Російської Федерації та її найманців, один військовий отримав поранення.

Джерело: ООС

Дослівно: "Впродовж поточної доби, в результаті підступних дій снайперів, два військовослужбовці Об'єднаних сил загинули. Ще один військовий отримав поранення".

Деталі: Бойовики 10 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли зафіксовані в районі Опитного та Новотроїцького, біля Лебединського та Павлополя, неподалік Пищевика та Авдіївки, поблизу Мар'їнки.

Також обстріляні околиці Золотого та Новолуганського.

Цьому передувало засідання в Мінську, на якому Тристороння контактна група не змогла узгодити графік розведення сил у Петрівському і Золотому.

Речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що НЗФ ОРДЛО всупереч домовленостям обстрілюють зону вздовж всієї лінії зіткнення, у тому числі територію розведення сил та засобів.

Вона також відзначила, що, попри зобов'язання, зафіксоване Мінськими угодами, бойовики не відводять від лінії зіткнення важку артилерію, натомість розміщують на передовій танки та міномети.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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