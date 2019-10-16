Стало известно имя погибшей на Донбассе военной
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Среда, 16 октября 2019, 02:56
15 октября от пули снайпера на Донбассе погила 36-летняя военная Ярослава Никоненко с Полтавщины.
Источник: Facebook-страница 101 обраб ГШ ВСУ и Facebook-страница Георгия Тихого, журналиста и представителя вицепремьера Дмитрия Кулебы
Детали: Убитая снайпером военная проходила службу в 101 отдельной бригаде охраны Генерального штаба.
Сообщается, что Никоненко была дочерью погибшего бойца АТО.
У нее осталась 13-летняя дочь.
Напомним:
- В течение суток двое военнослужащих Объединенных сил на Донбассе погибли в результате снайперских действий вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников, один военный получил ранение.
Украинская правда
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