Стало известно имя погибшей на Донбассе военной

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Среда, 16 октября 2019, 02:56

15 октября от пули снайпера на  Донбассе погила 36-летняя военная Ярослава Никоненко с Полтавщины.

Источник: Facebook-страница 101 обраб ГШ ВСУ и Facebook-страница Георгия Тихого, журналиста и представителя вицепремьера Дмитрия Кулебы

Детали: Убитая снайпером военная проходила службу в 101 отдельной бригаде охраны Генерального штаба.

 
 

15 октября от пули снайпера на  Донбассе погила 36-летняя военная Ярослава Никоненко с Полтавщины.

01 ОБро ГШ ВСУ

Сообщается, что Никоненко была дочерью погибшего бойца АТО.

У нее осталась 13-летняя дочь.

Напомним:

  • В течение суток двое военнослужащих Объединенных сил на Донбассе погибли в результате снайперских действий вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников, один военный получил ранение.

Украинская правда

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Темы: Донбасс ООС


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