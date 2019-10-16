Стало известно имя погибшей на Донбассе военной

У нее осталась 13-летняя дочь.

Сообщается, что Никоненко была дочерью погибшего бойца АТО.

15 октября от пули снайпера на Донбассе погила 36-летняя военная Ярослава Никоненко с Полтавщины.

Источник: Facebook -страница 101 обраб ГШ ВСУ и Facebook -страница Георгия Тихого, журналиста и представителя вицепремьера Дмитрия Кулебы

15 октября от пули снайпера на Донбассе погила 36-летняя военная Ярослава Никоненко с Полтавщины.

Украинская правда

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