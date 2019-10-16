Білий дім проведе внутрішню перевірку через розмову Трампа і Зеленського

В Адміністрації президента США Дональда Трампа мають намір провести внутрішню перевірку, щоб проаналізувати дії чиновників Білого дому після розмови Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: The New York Times

Деталі: Радники президента висловлюють побоювання, що такі дії є ні що інше, як пошуку "крайнього" у розслідуванні імпічменту через скаргу викривача на зловживання владою Трампом.

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