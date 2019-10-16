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Білий дім проведе внутрішню перевірку через розмову Трампа і Зеленського

Середа, 16 жовтня 2019, 04:00

В Адміністрації президента США Дональда Трампа мають намір провести внутрішню перевірку, щоб проаналізувати дії чиновників Білого дому після розмови Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: The New York Times

Деталі: Радники президента висловлюють побоювання, що такі дії є ні що інше, як  пошуку "крайнього" у розслідуванні імпічменту через скаргу викривача на зловживання владою Трампом. 

Передісторія: 

  • У Вашингтоні вибухнув скандал через розмову президента Дональда Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським, яка стривожила співробітника розвідки.
  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.
  • З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
  • Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск.  "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.

Українська правда

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Теми: ТрампСШАЗеленськийімпічмент
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