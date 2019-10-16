Белый дом проведет внутреннюю проверку из-за разговора Трампа и Зеленского

179 просмотров
Среда, 16 октября 2019, 04:00

В Администрации президента США Дональда Трампа намерены провести внутреннюю проверку, чтобы проанализировать действия чиновников Белого дома после разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Источник: The New York Times

Детали: Советники президента выражают опасения, что такие действия есть ни что иное, как поиск "крайнего" в расследовании импичмента из-за жалобы обличителя на злоупотребление властью Трампом.

Предыстория:

  • В Вашингтоне разразился скандал из-за разговора президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая встревожила сотрудника разведки.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, через которую в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Трамп США Зеленский импичмент


powered by lun.ua
Материалы по теме
Пентагон не будет предоставлять документы для расследования импичмента Трампа 16 октября 2019, 03:29
Вице-президент США отказался предоставлять документы по делу о давлении на Украину 16 октября 2019, 01:51
В Конгрессе свидетельствует топ-чиновник Госдепа, защищавший Йованович 15 октября 2019, 23:43
Все новости
Главные новости
В Конгрессе свидетельствует топ-чиновник Госдепа, защищавший Йованович
Зеленский инициировал запрет проверки ФЛП на два года
Сутки на Донбассе: двое погибших от вражеских снайперов, один раненый
На переговорах в Минске не смогли договориться о разведении сил – ОБСЕ
Все новости
психология

Преодолеем осеннюю хандру? 6 советов, как это сделать

здоровье

Уменьшаете количество выкуренных сигарет в день? Это не спасет ваши легкие, говорят ученые

традиции

Свадебные приметы и суеверия

Поиск по сайту
Архив
Весь архів