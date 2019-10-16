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Белый дом проведет внутреннюю проверку из-за разговора Трампа и Зеленского

Среда, 16 октября 2019, 04:00

В Администрации президента США Дональда Трампа намерены провести внутреннюю проверку, чтобы проанализировать действия чиновников Белого дома после разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Источник: The New York Times

Детали: Советники президента выражают опасения, что такие действия есть ни что иное, как поиск "крайнего" в расследовании импичмента из-за жалобы обличителя на злоупотребление властью Трампом.

Предыстория:

  • В Вашингтоне разразился скандал из-за разговора президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая встревожила сотрудника разведки.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, через которую в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке

Украинская правда

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Темы: ТрампСШАЗеленскийимпичмент
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