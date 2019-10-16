Белый дом проведет внутреннюю проверку из-за разговора Трампа и Зеленского

В Администрации президента США Дональда Трампа намерены провести внутреннюю проверку, чтобы проанализировать действия чиновников Белого дома после разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Источник: The New York Times

Детали: Советники президента выражают опасения, что такие действия есть ни что иное, как поиск "крайнего" в расследовании импичмента из-за жалобы обличителя на злоупотребление властью Трампом.

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