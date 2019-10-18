Трамп каже, що міністр енергетики США піде з посади до кінця року

Президент США Дональд Трамп повідомив, що очільник міністерства енергетики Рік Перрі піде з посади до кінця року.

Джерело: Reuters

Деталі: Трамп підкреслив, що знав раніше про цей намір.

Повідомлення про відставку з’явилось за день до терміну, коли Перрі мав надати документи комітетам Палати представників, що стосуються розслідування імпічменту Трампа.

Пряма мова Трампа: "Насправді я думав, що він може піти трохи раніше. Але у нього є дуже великі плани. Він буде дуже успішним. У нас є наступник на цю посаду. Ми повідомимо про це пізніше".

Нагадуємо:

The New York Times повідомило, що керівник міністерства енергетики США Рік Перрі, якого називали відповідальним за неофіційну політику щодо України, має намір піти у відставку.

Видання Politico стверджувало, що міністр енергетики США Рік Перрі пропонував президенту України Володимиру Зеленському ввести до складу правління НАК Нафтогаз-України американців.

Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент заявив, що Рік Перрі, міністр енергетики США, був одним із трьох відповідальних за політику щодо України.

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