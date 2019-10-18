Трамп каже, що міністр енергетики США піде з посади до кінця року
П'ятниця, 18 жовтня 2019, 03:23
Президент США Дональд Трамп повідомив, що очільник міністерства енергетики Рік Перрі піде з посади до кінця року.
Джерело: Reuters
Деталі: Трамп підкреслив, що знав раніше про цей намір.
Повідомлення про відставку з’явилось за день до терміну, коли Перрі мав надати документи комітетам Палати представників, що стосуються розслідування імпічменту Трампа.
Пряма мова Трампа: "Насправді я думав, що він може піти трохи раніше. Але у нього є дуже великі плани. Він буде дуже успішним. У нас є наступник на цю посаду. Ми повідомимо про це пізніше".
Нагадуємо:
- The New York Times повідомило, що керівник міністерства енергетики США Рік Перрі, якого називали відповідальним за неофіційну політику щодо України, має намір піти у відставку.
- Видання Politico стверджувало, що міністр енергетики США Рік Перрі пропонував президенту України Володимиру Зеленському ввести до складу правління НАК Нафтогаз-України американців.
- Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент заявив, що Рік Перрі, міністр енергетики США, був одним із трьох відповідальних за політику щодо України.
Передісторія:
- У вересні демократи в Палаті представників розпочали формальну процедуру імпічменту президента США. Вони наполягають, що він міг тиснути на українське керівництво з метою ініціювання розслідування проти Джо Байдена, головного політичного опонента Трампа на президентських виборах у США.
- Президент США Дональд Трамп заявляв, що погодився в липні на бесіду з президентом України Володимиром Зеленським тільки на прохання американського міністра енергетики Ріка Перрі.
- Перрі стверджував, що ніколи не чув і не згадував у розмовах про Україну з президентом Дональдом Трампом та іншими посадовцями про політичного конкурента Трампа Джо Байдена.
- Голови трьох комітетів Палати представників Конгресу США зобов'язали міністра енергетики США Ріка Перрі надати документи, що стосуються розслідування справи імпічменту Дональда Трампа.
Українська правда