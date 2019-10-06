Трамп сказав, що дзвонив Зеленському на прохання міністра енергетики - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив, що погодився в липні на бесіду з президентом України Володимиром Зеленським тільки на прохання американського міністра енергетики Ріка Перрі.

Джерело: розмова Трампа з республіканцями в Палаті представників Конгресу США, пише Axios.

Зазначається, що таку інформацію повідомляють джерела, знайомі із змістом закритої телефонної бесіди Трампа та його однопартійців, що відбулася 4 жовтня.

"Мало хто знає, що я навіть не хотів дзвонити Зеленському. Єдина причина, по якій я подзвонив, це прохання Ріка. Щось про завод по зріджуванню природного газу", - сказав Трамп.

Видання зазначає, що американський лідер, можливо, прагне дистанціюватися від відповідальності за проведену телефонну розмову або перекласти її на міністра Перрі.

Нагадуємо:

24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.

25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.

26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив текст скарги неназваного співробітника американських спецслужб на порушення під час телефонного дзвінка Трампа з Зеленським.

Анонімний інформатор звинуватив Трампа в тому, що він відмовив у допомозі Україні, щоб змусити українську владу розслідувати обставини, які, як сподівався Трамп, могли б завдати політичної шкоди колишньому віце-президенту і головному супернику Трампа на виборах-2020 Джо Байдену.

У телефонній розмові Трамп наполегливо натякав Зеленському на розслідування діяльності сина Джо Байдена Данкана Хантера в Україні, який входив до складу наглядової ради української газової компанії Burisma, причетної до корупційних схем.

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Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови