Трамп говорит, что министр энергетики США уйдет с должности до конца года

Президент США Дональд Трамп сообщил, что глава министерства энергетики Рик Перри уйдет с должности до конца года.

Источник: Reuters

Детали: Трамп подчеркнул, что знал раньше об этом намерении.

Сообщение об отставке появилось за день до срока, когда Перри должен был предоставить документы комитетам Палаты представителей, касающиеся расследования импичмента Трампа.

Прямая речь Трампа: "На самом деле я думал, что он может уйти чуть раньше. Но у него есть очень большие планы. Он будет очень успешным. У нас есть преемник на эту должность. Мы сообщим об этом позже ".

Напомним:

The New York Times сообщало, что руководитель министерства энергетики США Рик Перри, которого называли ответственным за неофициальную политику касательно Украины, планирует уйти в отставку.

Издание Politico утверждало, что министр энергетики США Рик Перри предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести в состав правления НАК Нафтогаз-Украины американцев.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что Рик Перри, министр энергетики США, был одним из трех ответственных за политику в отношении Украины.

Предыстория: