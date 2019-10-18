Трамп говорит, что министр энергетики США уйдет с должности до конца года
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Пятница, 18 октября 2019, 03:23
Президент США Дональд Трамп сообщил, что глава министерства энергетики Рик Перри уйдет с должности до конца года.
Источник: Reuters
Детали: Трамп подчеркнул, что знал раньше об этом намерении.
Сообщение об отставке появилось за день до срока, когда Перри должен был предоставить документы комитетам Палаты представителей, касающиеся расследования импичмента Трампа.
Прямая речь Трампа: "На самом деле я думал, что он может уйти чуть раньше. Но у него есть очень большие планы. Он будет очень успешным. У нас есть преемник на эту должность. Мы сообщим об этом позже ".
Напомним:
- The New York Times сообщало, что руководитель министерства энергетики США Рик Перри, которого называли ответственным за "неофициальную политику" касательно Украины, планирует уйти в отставку.
- Издание Politico утверждало, что министр энергетики США Рик Перри предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести в состав правления НАК Нафтогаз-Украины американцев.
- Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что Рик Перри, министр энергетики США, был одним из трех ответственных за политику в отношении Украины.
Предыстория:
- В конце сентября демократы в Палате представителей начали формальную процедуру импичмента президента США. Они настаивают, что он мог давить на украинское руководство с целью инициирования расследования против Джо Байдена, главного политического оппонента Трампа на президентских выборах в США.
- Президент США Дональд Трамп заявлял, что согласился в июле на беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским только по настоятельной просьбе американского министра энергетики Рика Перри.
- Перри утверждал, что никогда не слышал и не упоминал в разговорах об Украине с президентом Дональдом Трампом и другими должностными лицами о политическом конкуренте Трампа Джо Байдене.
- Главы трех комитетов Палаты представителей Конгресса США обязали министра энергетики США Рика Перри предоставить документы, касающиеся расследования дела импичмента Дональда Трампа.
Украинская правда
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