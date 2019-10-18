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"Не будь дурнем": Ердоган пообіцяв відповісти Трампу

П'ятниця, 18 жовтня 2019, 17:53

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина не буде акцентувати увагу на листі президента США Дональда Трампа, в якому він закликав свого турецького колегу "не бути дурнем", але Анкара однозначно відповість.

Джерело: агентство "Анадолу"

Пряма мова Ердогана під час зустрічі з журналістами: "У день моєї телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом ЗМІ поширили текст його листа, спрямованого на мою адресу. Текст був далекий від поняття політичної і дипломатичної етики.

Анкара, безумовно, враховує фактор листа Трампа в мою адресу. Однак рівень співпраці між Туреччиною і США вимагає від нас не акцентувати увагу при кожній нагоді на цьому листі, текст якого далекий від норм політики і дипломатії. Це не наш сьогоднішній пріоритет. Але Туреччина свого часу однозначно відповість Вашингтону".

Що було раніше: Лист, в якому Дональд Трамп говорить про військову операцію Туреччини на півночі Сирії і просить Ердогана "не бути дурнем", датований 9 жовтня, оприлюднило видання The New York Times.

У листі Трамп просить Ердогана припинити військову операцію в Сирії та погрожує знищити економіку Туреччини

Цитата з листа: "Давайте розробимо гарну угоду! Ви не хочете нести відповідальність за вбивство тисяч людей, а я не хочу нести відповідальність за руйнування турецької економіки - а я зроблю це….

Не будь крутим хлопцем. Не будь дурнем! Я подзвоню тобі пізніше".

Джерела BBC з оточення Ердогана розповіли, що він викинув листа президента США у смітник.

Нагадаємо:

  • 8 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розпочав військову операцію проти курдських сил YPG (належать до SDF), що їх Туреччина вважає терористами.
  • Напад розпочався після того, як Трамп оголосив про припинення підтримки курдів.
  • Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США мають три варіанти, як реагувати на вторгнення Туреччинидо Сирії.
  • Дональд Трамп підпише указ, яким наділить Міністерство фінансів США повноваженнями вводити санкціїпроти Туреччини за порушення прав людини в Сирії або за дії, що ведуть до дестабілізації ситуації в країні.
  • США мають намір евакуювати всіх американських військовихіз північної частини Сирії через турецький наступ у регіоні.

Теми: ТуреччинаСиріяСШАТрамп
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