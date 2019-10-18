"Не будь дураком": Эрдоган пообещал ответить Трампу

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Пятница, 18 октября 2019, 17:53

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не будет акцентировать внимание на письме президента США Дональда Трампа, в котором он призвал своего турецкого коллегу "не быть дураком", но Анкара однозначно ответит.

Источник: агентство "Анадолу"

Прямая речь Эрдогана во время встречи с журналистами: "В день моего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом СМИ распространили текст его письма, направленного в мой адрес. Текст был далек от понятия политической и дипломатической этики.

Анкара, безусловно, учитывает фактор письма Трампа в мой адрес. Однако уровень сотрудничества между Турцией и США требует от нас не акцентировать внимание при каждой возможности на этом письме, текст которого далек от норм политики и дипломатии. Это не наш сегодняшний приоритет. Но Турция в свое время однозначно ответит Вашингтону".

Что было раньше: Письмо, в котором Дональд Трамп говорит о военной операции Турции на севере Сирии и просит Эрдогана "не быть дураком", датированное 9 октября, издание The New York Times.

В письме Трамп просит Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии и угрожает уничтожить экономику Турции

Цитата из письма: " Давайте разработаем хорошую сделку! Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики - а я сделаю это", - пишет американский президент…

Не будь крутым парнем. Не будь дураком! Я позвоню тебе позже".

Источники BBC из окружения Эрдогана рассказали, что он выбросил письмо президента США в мусорник.

Напомним:

  • 8 октября президент Турции Реджеп Эрдоган началвоенную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF), которые Турция считает террористами.
  • Атака началась после того, как Трамп объявил о прекращении поддержки курдов.
  • Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у США есть три варианта, как реагировать на вторжение Турциив Сирию.
  • Дональд Трамп подпишет указ, которым наделит Министерство финансов США полномочиями вводить санкциипротив Турции за нарушение прав человека в Сирии или за действия, ведущие к дестабилизации ситуации в стране.
  • США намерены эвакуировать всех оставшихся американских военныхиз северной части Сирии из-за продолжающегося турецкого наступления в регионе.

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Темы: Турция Сирия США Трамп


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