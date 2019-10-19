Інвестфорум, де виступить Зеленський, збере понад 400 гостей
Субота, 19 жовтня 2019, 04:10
Інвестиційний форум в Маріуполі відвідують понад 400 гостей. Одним з спікерів стане президент України Володимир Зеленський.
Джерело: речниця Президента України Юлія Мендель
Понад 50 представників міжнародних й українських інвестиційних фондів, компаній, донорських організацій та більше 350 гостей візьмуть участь в інвестиційному форумі в Маріуполі 29 жовтня.
Нагадаємо:
- Зеленський анонсував інвестфорум для розбудови Донбасу.
- 18 червня президент Володимир Зеленський на зустрічі з головою німецького Бундестагу Вольфганг Шойбле заявив буквально наступне: "Ми починаємо розбудову Донбасу вже зараз. І тут Європа може нам допомогти. Нам треба відбудовувати школи, дитсадки, просто дороги, яких немає".