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Інвестфорум, де виступить Зеленський, збере понад 400 гостей

Субота, 19 жовтня 2019, 04:10

Інвестиційний форум в Маріуполі відвідують понад 400 гостей. Одним з спікерів стане президент України Володимир Зеленський.

Джерело: речниця Президента України Юлія Мендель

Понад 50 представників міжнародних й українських інвестиційних фондів, компаній, донорських організацій та більше 350 гостей візьмуть участь в інвестиційному форумі в Маріуполі 29 жовтня.

Нагадаємо:

  • Зеленський анонсував інвестфорум для розбудови Донбасу.
  • 18 червня президент Володимир Зеленський на зустрічі з головою німецького Бундестагу Вольфганг Шойбле заявив буквально наступне: "Ми починаємо розбудову Донбасу вже зараз. І тут Європа може нам допомогти. Нам треба відбудовувати школи, дитсадки, просто дороги, яких немає".

Теми: Зеленський
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