Інвестфорум, де виступить Зеленський, збере понад 400 гостей

Понад 50 представників міжнародних й українських інвестиційних фондів, компаній, донорських організацій та більше 350 гостей візьмуть участь в інвестиційному форумі в Маріуполі 29 жовтня.

Інвестиційний форум в Маріуполі відвідують понад 400 гостей. Одним з спікерів стане президент України Володимир Зеленський.

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