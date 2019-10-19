Инвестфорум, где выступит Зеленский, соберет более 400 гостей

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Суббота, 19 октября 2019, 04:10

Инвестиционный форум в Мариуполе посещают более 400 гостей. Одним из спикеров станет президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель

Более 50 представителей международных и украинских инвестиционных фондов, компаний, донорских организаций и порядка 350 гостей примут участие в инвестиционном форуме в Мариуполе 29 октября.

Напомним:

  • Зеленский анонсировал инвестфорум для восстановления Донбасса.

  • 18 июня президент Владимир Зеленский на встрече с председателем немецкого Бундестага Вольфгангом Шойбле заявил буквально следующее: "Мы начинаем восстановление Донбасса уже сейчас. И здесь Европа может помочь. Нам нужно восстанавливать школы, детсады, просто дороги, которых нет".

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Темы: Зеленский


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