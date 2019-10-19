Инвестфорум, где выступит Зеленский, соберет более 400 гостей

Инвестиционный форум в Мариуполе посещают более 400 гостей. Одним из спикеров станет президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель

Более 50 представителей международных и украинских инвестиционных фондов, компаний, донорских организаций и порядка 350 гостей примут участие в инвестиционном форуме в Мариуполе 29 октября.

Напомним: