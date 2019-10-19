Инвестфорум, где выступит Зеленский, соберет более 400 гостей
375 просмотров
Суббота, 19 октября 2019, 04:10
Инвестиционный форум в Мариуполе посещают более 400 гостей. Одним из спикеров станет президент Украины Владимир Зеленский.
Источник: пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель
Более 50 представителей международных и украинских инвестиционных фондов, компаний, донорских организаций и порядка 350 гостей примут участие в инвестиционном форуме в Мариуполе 29 октября.
Напомним:
-
Зеленский анонсировал инвестфорум для восстановления Донбасса.
- 18 июня президент Владимир Зеленский на встрече с председателем немецкого Бундестага Вольфгангом Шойбле заявил буквально следующее: "Мы начинаем восстановление Донбасса уже сейчас. И здесь Европа может помочь. Нам нужно восстанавливать школы, детсады, просто дороги, которых нет".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua