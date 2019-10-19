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Уряд РФ схвалив законопроект про визнання українців носіями російської

Субота, 19 жовтня 2019, 15:11

Уряд РФ підтримав законопроект, який передбачає визнання уродженців України та Білорусі носіями російської мови без проходження співбесіди при зверненні за отриманням громадянства Росії.

Джерело: рішення уряду РФ від 17 жовтня, повідомляється на сайті уряду в суботу

Дослівно: "Схвалити проект федерального закону "Про внесення змін до статті 331 Федерального закону "Про громадянство Російської Федерації"" і внести його до Державної Думи в установленому порядку.

Деталі: Проектом закону передбачається можливість визнання комісією носіями російської мови без проходження співбесіди громадян Білорусі та України, які вільно володіють російською мовою, при подачі особисто заяви про визнання їх носіями російської мови і за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 331 федерального закону "Про громадянство Російської Федерації".

Відповідно до ч. 1 ст. 331 федерального закону "Про громадянство Російської Федерації" іноземні громадяни або особи без громадянства можуть бути визнані носіями російської мови, тобто особами, які володіють російською мовою і повсякденно використовують його в сімейно-побутовій і культурній сферах, у разі, якщо дані особи або їхні родичі по прямій висхідній лінії постійно проживають або раніше постійно проживали на території РФ або на території, що відносилася до Російської імперії чи СРСР, в межах державного кордону РФ, за результатами співбесіди, проведеної з ними комісією з визнання іноземного громадянина або особи без громадянства носієм російської мови.

Українська правда
Теми: Росіямова
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