Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Правительство РФ одобрило законопроект о признании украинцев носителями русского

Суббота, 19 октября 2019, 15:11

Правительство РФ поддержало законопроект, предусматривающий признание уроженцев Украины и Беларуси носителями русского языка без прохождения собеседования при обращении за получением гражданства России.

Источник: решение правительства РФ от 17 октября, сообщается на сайте правительства в субботу

Дословно: "Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 331 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации"" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке.

Детали: Проектом закона предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Республики Белоруссия и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации".

В соответствии с ч. 1 ст. 331 федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" иностранные граждане или лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка, то есть лицами, владеющими русским языком и повседневно использующими его в семейно-бытовой и культурной сферах, в случае, если данные лица либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ, по результатам собеседования, проведенного с ними комиссией по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.

Украинская правда
Темы: Росcияязык
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Все новости...
Росcия
РФ формирует новые подразделения, но этого недостаточно без усиления мобилизации - разведка Британии
Россияне за ночь трижды обстреляли Никопольский район
За минувшие сутки произошло более 40 боевых столкновений с врагом – Генштаб
Последние новости
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
Все новости...
Реклама: