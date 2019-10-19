Милованов про переговори з МВФ: Позитивно

Українська делегація позитивно оцінює хід переговорів з МВФ та налаштована на гарний результат щодо затвердження нової програми розширеного фінансування Фонду для України.

Джерело: коментар міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофія Милованова за результатами візиту до Вашингтона 19 жовтня, повідомляє "Укрінформ"

Дослівно: "Стосовно МВФ я дуже позитивно налаштований. Думаю, нам просто потрібно продовжувати роботу, і через два тижні, я сподіваюсь, коли вони (місія МВФ – ред.) приїдуть, на хороший результат".

Також Милованов заявив, що Україна виконала "практично все, що зазвичай від нас очікують".

"Зараз у МВФ трошки інша проблема: український парламент прийняв близько 70-ти законопроєктів за останні п'ять тижнів, багато з яких чекали роками ... МВФ потрібен час для того, аби вивчити ситуацію й те, що Україна встигла зробити. Звичайно, нам потрібно прийняти бюджет – вони хотіли би подивитися, яким буде бюджет", - зазначив міністр.

За його словами, Україні також "треба виконати багато речей" на технічному рівні.

"Важливий ринок землі: вони хочуть подивитися, як це буде розвиватися. Але я впевнений, що ми змогли довести, що ми серйозний уряд", - заявив Милованов.

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