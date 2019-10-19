Милованов о переговорах с МВФ: Положительно

Украинская делегация положительно оценивает ход переговоров с МВФ и настроена на хороший результат по утверждению новой программы расширенного финансирования Фонда для Украины.

Источник: комментарий министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова по результатам визита в Вашингтон 19 октября, сообщает "Укринформ"

Дословно: "Относительно МВФ я очень позитивно настроен. Думаю, нам просто нужно продолжать работу, и через две недели, я надеюсь, когда они (миссия МВФ - ред.) приедут на хороший результат".

Также Милованов заявил, что Украина выполнила "практически все, что обычно от нас ожидают".

"Сейчас у МВФ немножко другая проблема: украинский парламент принял около 70-ти законопроектов за последние пять недель, многие из которых ждали годами ... МВФ нужно время для того, чтобы изучить ситуацию и то, что Украина успела сделать. Конечно, нам нужно принять бюджет - они хотели бы посмотреть, каким будет бюджет", - отметил министр.

По его словам, Украине также "надо выполнить много вещей" на техническом уровне.

"Важный рынок земли: они хотят посмотреть, как это будет развиваться. Но я уверен, что мы смогли доказать, что мы серьезное правительство", - заявил Милованов.

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