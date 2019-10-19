Милованов о переговорах с МВФ: Положительно

50 просмотров
Суббота, 19 октября 2019, 23:25

Украинская делегация положительно оценивает ход переговоров с МВФ и настроена на хороший результат по утверждению новой программы расширенного финансирования Фонда для Украины.

Источник: комментарий министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова по результатам визита в Вашингтон 19 октября, сообщает "Укринформ"

Дословно: "Относительно МВФ я очень позитивно настроен. Думаю, нам просто нужно продолжать работу, и через две недели, я надеюсь, когда они (миссия МВФ - ред.) приедут на хороший результат".

Также Милованов заявил, что Украина выполнила "практически все, что обычно от нас ожидают".

"Сейчас у МВФ немножко другая проблема: украинский парламент принял около 70-ти законопроектов за последние пять недель, многие из которых ждали годами ... МВФ нужно время для того, чтобы изучить ситуацию и то, что Украина успела сделать. Конечно, нам нужно принять бюджет - они хотели бы посмотреть, каким будет бюджет", - отметил министр.

По его словам, Украине также "надо выполнить много вещей" на техническом уровне.

"Важный рынок земли: они хотят посмотреть, как это будет развиваться. Но я уверен, что мы смогли доказать, что мы серьезное правительство", - заявил Милованов.

Знать больше: 

Мораторий на продажу земли: сколько платит Украина за неторопливость

Напомним, 

  • Миссия МВФ работала в Киеве 12-26 сентября, результатом этого стал анонс новой программы сотрудничества, которую еще предстоит обсудить.
  • Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ожидает, что новая программа сотрудничества с МВФ подпишут в декабре.
  • 15 октября украинская делегация полетела в США для переговоров с МВФ и другими финансовыми институтами.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: МВФ Милованов


powered by lun.ua
Материалы по теме
МВФ планирует направить миссию в Украину через пару недель 18 октября 2019, 18:43
Минфин обсуждает с МВФ, как вернуть 155 миллиардов, инвестированных в "Приватбанк" 18 октября 2019, 10:05
МВФ включил Украину в группу развивающихся стран Европы 16 октября 2019, 15:26
Все новости
Главные новости
Меркель и Путин поговорили о "нормандской встрече", в Кремле выдвинули условие
Джулиани просил Белый дом о визе для Шокина: хотел "грязи на демократов" - СМИ
Гладковского взяли под стражу с залогом в 10 раз меньше, чем просила САП
Сыроид стала лидером "Самопомочи" вместо Садового
Все новости
читай!

Лучшие книги мира, или Что должен прочитать каждый

мнение

Почему на отдыхе время "пролетает"

тест

Что вы знаете о тыквах?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів