Волкер планує виступити перед Конгресом 3 жовтня – CNN

Колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер має намір виступити перед Конгресом 3 жовтня з приводу розслідування у справі про тиск президента США Дональда Трампа на українського колегу Володимира Зеленського.

Джерело: CNN

Деталі: Два джерела, які знайомі із планами Волкера, підтвердили його наміри виступити на засіданні.

У листі до Інституту Маккейна, директором якого він є, Волкер зазначив, що він виконає прохання Конгресу і дасть свідчення.

Передісторія: