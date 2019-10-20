Ситуація на Донбасі: 15 обстрілів, один поранений

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Неділя, 20 жовтня 2019, 07:12

19 жовтня противник 15 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил, внаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення.

Джерело: звіт ООС

Деталі: Бойовики використовували стрілецьку зброю та гранатомети різних систем. Біля Золотого-4 зафіксовано застосування мінометів калібру 120 та 82 мм, заборонених Мінськими угодами. 

Російські найманці порушували режим "тиші" поблизу Водяного на Приазов'ї, Талаківки, Авдіївки, Верхньоторецького, Павлополя,Тарамчука, Новоселівки Другої, Красногорівки, Зайцевого, Кримського, Троїцького.

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: ООС Донбас Мінські угоди


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