Ситуація на Донбасі: 15 обстрілів, один поранений

Деталі: Бойовики використовували стрілецьку зброю та гранатомети різних систем. Біля Золотого-4 зафіксовано застосування мінометів калібру 120 та 82 мм, заборонених Мінськими угодами.

19 жовтня противник 15 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил, внаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення.

Українська правда

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