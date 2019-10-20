Ситуация на Донбассе: 15 обстрелов, один ранен
Воскресенье, 20 октября 2019, 07:12
19 октября противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил, в результате чего один военнослужащий ранен.
Источник: отчет ООС
Детали: Боевики использовали стрелковое оружие и гранатометы различных систем. У Золотого-4 зафиксировано применение минометов калибра 120 и 82 мм, запрещенных Минскими соглашениями.
Российские наемники нарушали режим "тишины" вблизи Водяного на Приазовье, Талаковки, Авдеевки, Верхнеторецкого, Павлополя, Тарамчука, Новоселовки Вторай, Красногоровки, Зайцевого, Крымского, Троицкого.
Напомним:
- 18 октября боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня, обошлось без потерь.
Украинская правда