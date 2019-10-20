Ситуация на Донбассе: 15 обстрелов, один ранен

19 октября противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил, в результате чего один военнослужащий ранен.

Источник: отчет ООС

Детали: Боевики использовали стрелковое оружие и гранатометы различных систем. У Золотого-4 зафиксировано применение минометов калибра 120 и 82 мм, запрещенных Минскими соглашениями.

Российские наемники нарушали режим "тишины" вблизи Водяного на Приазовье, Талаковки, Авдеевки, Верхнеторецкого, Павлополя, Тарамчука, Новоселовки Вторай, Красногоровки, Зайцевого, Крымского, Троицкого.

Напомним: